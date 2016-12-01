Cadeau-artikelen van Westlandse makelij zijn extra populair

Een geijkt leesboek of familiespel in de zak van Sinterklaas stoppen? Daar doen we in het Westland niet aan. Tijdens de feestdagen kiezen we massaal voor originele Westlandse cadeau-artikelen. Dat schrijift het AD.

Lees verder onder de advertentie

In het huis van de familie Koolschijn in Naaldwijk werd dit jaar wel een héél bijzonder Sinterklaascadeau bezorgd. ,,Het Westlandse monopolyspel," vertelt moeder Angelique Koolschijn. Als directeur van Westland Marketing was ze zelf nauw bij de uitgave van het spel betrokken. ,,Topchef Niven Kunz benaderde ons dat hij iets ludieks wilde uitbrengen, waarvan een deel van de opbrengst naar Stichting Leergeld zou gaan," legt ze uit. ,,Ik had van tevoren nog wel mijn bedenkingen in hoeverre het Westlandse monopolyspel kansrijk zou zijn. Maar de eerste 3.000 exemplaren waren binnen een uur uitverkocht. Twee dagen later zaten er nog eens 400 e-mails in mijn inbox van mensen die het spel willen hebben. Inmiddels worden er nog duizend exemplaren bijgemaakt."

Populariteit

De populariteit van het Westlandse spel als cadeau of relatiegeschenk kan Koolschijn wel verklaren. ,,Het is natuurlijk ook veel leuker om een kas bij Ter Laak te bouwen dan een huis in de Kalverstraat. Of wat dacht je van een straat in de dorpskern van 's-Gravenzande? Daar ben ik zelf opgegroeid! Het spel is heel herkenbaar en daardoor extra leuk om te kopen of cadeau te doen."

Lees verder onder de advertentie

Economische drijfveer

Ook haar kinderen hebben zichtbaar veel plezier van hun sinterklaascadeau. ,,Kijk mam, dat bedrijf ken ik", roept Rosa (12), wijzend naar De Westlandse Aardbei. Angelique: ,,Vanuit mijn functie bij Westland Marketing vind ik het zelf vooral heel leuk om mijn kinderen op deze manier nog meer bij te brengen over het Westland, als het gaat over de economische drijfveer, de tuinbouw en onze sociale kracht."

Geduld

Lees verder onder de advertentie

Geïnteresseerden in het Westlandse monopolyspel moeten voor nu nog wel even geduld hebben. ,,De duizend nieuwe exemplaren zijn pas aan het einde van het jaar klaar. Mensen kunnen wel via de site wel al een tegoedbon downloaden."

Westlands tintje

Voor wie per se een artikel met een Westlands tintje cadeau wil doen, is er geen nood aan de man. Want naast het Westland monopoly is er veel méér. Van Westlandse lekkernijen tot wijnen, Westlands bier en zelfs boeken. ,,Veel mensen staan elk jaar weer voor hetzelfde dilemma: wat moet je nú weer in de zak van Sinterklaas stoppen of onder de kerstboom voor je schoonvader of broer leggen?," aldus Jan-Willem van den Beukel.

Lees verder onder de advertentie

Ondernemen

Hij is het brein achter het boek Geworteld in Westlan, dat sinds deze week in de winkel ligt. ,,En juist voor die mensen is dit boek zo leuk. Daarin komen Westlandse familiebedrijven aan het woord die al generaties lang ondernemen." Hij geeft toe dat de timing van de uitgave niet toevallig is. ,,Het leek mij een mooi geschenk tijdens de feestdagen. Voor mijn vader van 75 vind ik het bijvoorbeeld altijd weer moeilijk iets te verzinnen. Wat moet je voor zo iemand kopen? Maar hij is zelf ook tuinder geweest en vindt ons boek prachtig."

Veelbelovend

Lees verder onder de advertentie

Volgens Van Beukel, die tevens docent geschiedenis is aan het ISW, is er massaal vraag naar. ,,De reacties tot nu toe zijn veelbelovend. Collega's die weten dat ik er mee bezig ben, vragen telkens 'Wanneer ligt het boek nou in de winkel?' Juist omdat het Westland heel erg ons kent ons is, is het een mooi cadeau. Bijna iedereen kent wel iemand die in Geworteld in Westland aan het woord komt. Zelfs leerlingen zijn enthousiast en zeggen: 'Ik ga het voor mijn vader kopen'."

Concurrentie

Geworteld in Westland heeft wel lichte concurrentie van de Westland Atlas, dat al sinds deze zomer in het schap ligt en waarin verteld wordt hoe het Westland zich in 10.000 jaar heeft ontwikkeld. ,,Zo voel ik het niet, hoor. Hoe meer er over het Westland gelezen wordt, hoe beter," aldus Van Beukel. ,,Misschien hebben mensen het er wel voor over om twee boeken onder de kerstboom te leggen."

Lees verder onder de advertentie

Assortiment

Bij boekhandel Vingerling worden zowel Geworteld in Westland als de Westland Atlas goed verkocht. ,,Men is toch geïnteresseerd in de eigen streek", aldus Jacqueline Vingerling. ,,Ik vind beide exemplaren een mooie toevoeging aan ons assortiment. Ze geven een uniek kijkje in het Westland." De eigenaresse geeft wel één ding toe. ,,De boeken worden met name als cadeau voor de vaders aangeschaft."

Topdrukte

Lees verder onder de advertentie

Bij de Westland Winkel in Naaldwijk is het de laatste weken ook topdrukte. ,,Het is zelfs zo dat bepaalde artikelen gewoon niet meer voorradig zijn, zó populair is het", vertelt eigenaresse Erna Boekestijn. ,,Met name Westlandse truien, boxers met een groen randje en Westlandse ijsmutsen gaan als een speer over de toonbank. En de Westlandse vlaggen, die zijn natuurlijk ook perfect om in een sinterklaasgedicht te verwerken."

Nieuwkomers

Waar die belangstelling voor Westlandse cadeaus vandaan komt, weet Erna wel. ,,We zijn natuurlijk een soort Friesland, we zijn trots op onze streek. Daarnaast hoor ik ook regelmatig dat nieuwkomers binnen de familie - vriendjes of vriendinnetjes die bijvoorbeeld niet uit het Westland komen - met allerlei Westlandse artikelen worden ingelijfd. En Sinterklaas en kerst is daar natuurlijk een uitgelezen kans voor."

Lees verder onder de advertentie

Gerelateerde artikelen

Overzicht: lijst belangrijkste feestdagen 2016-2017 ondernemersHet hele jaar KerstmisMKB-ondernemers hebben vertrouwen in 2017