Het hele jaar Kerstmis

Lees verder onder de advertentie

Het is puur toeval dat Dick Brandwijk (60) ooit kerstpakketten ging verkopen. De Hagenaar begon 34 jaar geleden een kaas- en delicatessewinkel in Den Bosch, waar klanten in het najaar een cadeaupakket met lekkernijen konden samenstellen. Een extra service die prima liep, en uiteindelijk duizenden aanvragen opleverde. Dat was niet meer te combineren met de winkel en dus koos Brandwijk definitief voor de kerstpakketten.

Beste service

Die keuze bleek de juiste. Meer dan drie decennia later runt Dick samen met zijn vrouw en drie dochters een bedrijf in kerstpakketten en promotieartikelen. Het kantoor, de showroom en het warehouse zijn ondergebracht op een groot bedrijventerrein in Zaltbommel. Bewust, zegt hij. ,,Door alles onder één dak te hebben, waarborg je de beste service en kun je flexibel inspelen op de wensen van de klant.''

Lees verder onder de advertentie

Topdrukte

Momenteel is het voor de kerstpakkettenafdeling de drukste periode van het jaar. Vanaf oktober breken drie maanden van topdrukte aan waarin de meeste orders worden verwerkt en het inpakwerk gebeurt. Maar van een zwart gat na de kerstdagen is geen sprake. ,,Integendeel. De zaken lopen het hele jaar door", zegt Brandwijk. ,,12 januari bezoek ik alweer de eerste artikelenbeurs in Düsseldorf. In de eerste twee maanden van het jaar ontwikkelen we de nieuwe collectie. Dat is niet noodzakelijk, maar we willen graag elk jaar de nieuwste trends bieden. In maart en april komt de nieuwe collectie binnen, in april maken we de showroom op orde en 1 mei staan de eerste klanten alweer op de stoep. Het aantal bezoeken is dan laag, maar het belang van de orders heel groot.''

Zomermaanden

Lees verder onder de advertentie

Terwijl de natuur tot bloei komt en alleen de meest verstokte kerstfan aan de feestdagen denkt, moeten bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen al hun orders plaatsen. Doen ze dat niet, dan is de keuze beperkter en kan alleen nog uit voorraad geleverd worden. ,,Qua aantallen zijn mei, juni en juli de piekmaanden. Dan worden zo 20.000 pakketten per order besteld. Hoeveel we er dan precies wegzetten, weet ik niet. Maar het meeste werk wordt van oktober tot het einde van het jaar verzet. Dan worden in de warehouse maximaal 800 tot 1.200 pakketten per uur ingepakt.''

Kleinere ondernemers

De grote jongens komen al lange tijd vroeg in het jaar naar Zaltbommel. De kleinere ondernemers kiezen er steeds vaker voor om lastminute op zoek te gaan naar een kerstpakket. ,,Tien jaar geleden konden wij al in augustus zien of het een goed jaar zou worden. Tegenwoordig worden in oktober en november nog heel veel bestellingen geplaatst. We bestaan al 34 jaar, dus daar kunnen we wel op inspelen. We hebben al 25 jaar dezelfde logistieke partner, die schuin tegenover ons op het bedrijventerrein zit. Als de pakketten gevuld zijn, worden ze daar opgeslagen. Het is goed om de lijntjes kort te houden en bovendien stoten we op deze manier zo min mogelijk CO2 uit.''

Lees verder onder de advertentie

Duurzaam

Dat laatste is belangrijk voor Brandwijk. Sinds 2012 heeft het bedrijf zijn CO2-uitstoot gehalveerd en in 2020 wil het alleen maar duurzame producten verkopen. Want wie er ook in Zaltbommel langskomt, zolang het kan, wil Brandwijk een duurzaam product of een 'artikel met een verhaal' aanbieden. Denk aan keukenspullen van een bedrijf dat 150 werknemers met een beperking in dienst heeft of fleecedekens van gerecyclede petflessen. Brandwijk ziet dat de tijd van tegoedbonnen en keuzecadeaus inmiddels op zijn retour is. ,,Gelukkig wel, want ik verkoop het liefst een samengesteld pakket waarover een werkgever tijdens de kerstborrel iets leuks kan vertellen. Keuzecadeaus zijn een tijdje een hype geweest, maar later is het publiek daar anders naar gaan kijken. Logisch. Want wat zegt het over de betrokkenheid van je baas als je zelf een cadeautje uitkiest? En daar kwam later nog het gedoe met de V&D-bonnen bij. Maar als iemand een keuzepakket of tegoedbon wil hebben, kan diegene hier ook terecht.'' Dat is volgens Brandwijk altijd beter dan niets. Want wil je echt bonje in de tent, geef je medewerkers dan eens een jaar geen kerstpakket.

Gerelateerde artikelen:Kerstpakketten bestellen: overzicht leveranciers 2016