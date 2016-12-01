De elektronische sigaret, je ontkomt er niet meer aan

Ook een elektronische sigaret is ongezond. Daar doet Abel Vegter niet geheimzinnig over. "Maar het is wel een stuk beter dan het roken van een normale sigaret", vertelt hij tegen De Gelderlander.

Samen met Danny Worms is Vegter eigenaar van de net geopende Puff Store aan de Koningstraat, de eerste winkel in Arnhem die alleen maar voorziet in elektronische sigaretten. Gebruikers inhaleren met behulp van een e-smoker een vloeistof die door het apparaatje wordt opgewarmd en verdampt. In de regel zit in een elektronische sigaret louter nicotine. Van andere schadelijke stoffen, zoals teer, wordt geen gebruik gemaakt. "Het is voor rokers daarom een veilige, toegankelijke manier om af te bouwen en uiteindelijk te stoppen", meent Vegter.

Zelf heeft hij nooit gerookt. Toch heeft hij zo ongeveer alle verschillende smaken in de winkel wel eens uitgeprobeerd. Hij heeft meer dan 100 smaken, sommige ook zonder nicotine. "Een groot deel van ons assortiment bestaat uit smaken die aansluiten bij de reguliere merken, zoals Camel of Marlboro. Maar daar houdt het niet op. Je kunt het zo gek niet bedenken, of we hebben wel iets wat ernaar smaakt. Onze meest bijzondere smaak? Dat is zonder twijfel Skittles. Mierzoet, maar wel erg lekker."

Randstad

Het is inmiddels de negende Nederlandse winkel van Puff. Bijna alle andere filialen liggen in de Randstad. "Arnhem is best een gokje", zegt Vegter. "Ik verwacht dat we hier wat aanlooptijd nodig hebben. Maar uiteindelijk moet het goedkomen. Ook in Arnhem lopen meer dan genoeg rokers rond die graag een keer willen stoppen."

Harold Lensen, eigenaar van Lensen Tabak, de oudste sigarenhandel van Arnhem, kan die stelling beamen. Hij ziet de vraag naar elektronische sigaretten de laatste jaren fors toenemen. "We zijn niet direct overstag gegaan. In het begin was er veel rommel op de markt. Maar inmiddels ontkomen we er niet meer aan." Ook in zijn winkel zijn inmiddels tientallen smaken te krijgen.

Marsja Meijer, voorlichter bij KWF Kankerbestrijding, constateert dat de e-smoker 'steeds hipper' wordt. "Onder de jeugd heeft zo'n apparaatje inmiddels een behoorlijke status. Zorgelijk, wat ons betreft."

Dat de elektronische sigaret een goed hulpmiddel is om te stoppen met roken, is volgens Meijer maar de vraag. "Dat wordt vaak gesuggeerd, maar echt bewijs ervoor ontbreekt. Laat het duidelijk zijn: de elektronische sigaret is net zo goed schadelijk en verslavend."

Pioniers

Chris De Pelsmaeker (43) uit Gent (België) noemt zich een van de pioniers van de elektronische sigaret. Vier jaar geleden begon hij ermee, waarna hij weer een tijdje gewone sigaretten opstak. Onlangs is hij opnieuw gestart met 'dampen', om langzaamaan te kunnen stoppen met roken. "Roken is gewoon slecht voor je gezondheid. Daarnaast werkt het storend als binnen een team van veertien collega's steeds dezelfde twee personen even naar buiten lopen voor een korte rookpauze."