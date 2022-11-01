Duurzaamheid steeds belangrijker bij aanbestedingen

Overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven letten steeds meer op duurzaamheid als ze bouwopdrachten aanbesteden. Dat stelt de branchevereniging Bouwend Nederland die naar alle openbare aanbestedingen door overheden en semi-overheden van dit jaar tot nu toe keek. De Provincie Noord-Brabant heeft duurzaamheid het hoogst in het vaandel staan, maar scoorde wel wat lager dan vorig jaar.

Lees verder onder de advertentie

De meeste openbare aanbesteders scoorden wel hoger. Ook een partij als ProRail scoort goed, maar die werkt niet veel met openbare aanbestedingen. De spoorinfrastructuurbeheerder erkent een aantal partijen op voorhand en doet dan onderhandse gunningen. Qua score zou ProRail wel bij de 25 duurzaamste aanbesteders horen.

Het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland houdt de ranglijst al enkele jaren bij en geeft punten voor bijvoorbeeld het belang dat partijen toekennen aan duurzame criteria en duurzaamheidseisen die gesteld worden. Vier jaar geleden haalden slechts twee aanbesteders minimaal 2 punten. Nu hebben alle partijen in de top-25 zo'n score.