Claire verkoopt 60.000 menstruatiebroekjes per jaar: ‘Nog steeds omgeven door taboes’

Menstruatiebroekjes zijn duurzaam, comfortabel en praktisch. Al moest ondernemer Claire van Beek uit het Brabantse Waalre daar eerst zelf van overtuigd raken. Nu verkoopt ze er 60.000 per jaar.

Lees verder onder de advertentie

Claire van Beek maakte tijdens de coronaperiode de overstap van een langdurige carrière in de media naar ondernemer in menstruatieondergoed. Haar partner had al een eigen bedrijf in shapewear - corrigerende onderkleding - toen hij vanuit Duitsland een broekje met een verdikt kruis kreeg opgestuurd. „Met de opmerking dat dat daar heel goed liep”, vertelt Claire aan het Eindhovens Dagblad.

In Nederland werd het nog nauwelijks verkocht, en Claire kon zich eigenlijk ook niet voorstellen dat het zou werken. Toch dook ze erin. Ze ontdekte dat menstruatieondergoed in Australië en Nieuw‑Zeeland al enorm populair was en probeerde het zelf.

Geen gedoe dankzij menstruatiebroekjes

Na één keer zelf proberen was ze helemaal om: geen wegwerpafval, geen schuurplekken van maandverband en geen gedoe met tampons die je moet verwisselen op het juiste moment. Hier moest een Nederlandse lijn van komen.

Lees verder onder de advertentie

Intussen zijn meerdere merken in dat gat gesprongen, maar Claire geldt als een van de pioniers in Nederland en België, waar haar merk Moodies Undies wordt verkocht. Niet alleen via haar webshop, maar in beide landen ook via een drogisterijketen.

Hormonen, cyclus, overgang, eerste menstruatie — er wordt veel te weinig over gepraat

Zakelijke contacten via partner

Ze had wel een kleine voorsprong bij haar start, geeft ze toe. „Tijdens corona konden we natuurlijk niet reizen en dat maakt het zoeken naar goede leveranciers normaal gesproken lastig. Mijn partner had die contacten echter allemaal al, dus die lijnen waren kort.”

Ze testte veel, want het ondergoed moet niet alleen de menstruatie opvangen, het moet ook geurtjes neutraliseren, lekker zitten én mooi zijn. „Je mag je vrouwelijk voelen, ook tijdens je menstruatie”, aldus Claire. Ook dat wil ze graag uitdragen met haar merk.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Marie-Claires luiertas groeide uit tot verkoophit in Duitsland, nu wil ze 500.000 mom bags per jaar verkopen

Omgeven door taboes

Menstruatie is voor haar een belangrijk gespreksonderwerp geworden en ze ziet daar ook een taak voor haar merk weggelegd. „Menstruatie is nog steeds omgeven door taboes, terwijl elke vrouw er maandelijks mee te maken heeft. Hormonen, cyclus, overgang, eerste menstruatie - er wordt veel te weinig over gepraat.”

De boodschap van Moodies Undies

Daarom wordt vanuit het in Amsterdam gevestigde Moodies Undies ook veel gepubliceerd over hormonen, gezondheid en het vrouwenlichaam, en werkt de Brabantse samen met bloggers, experts en ervaringsdeskundigen.

Lees verder onder de advertentie

Vanaf het begin gaat bovendien een deel van de opbrengst naar de bestrijding van menstruatiearmoede (tampons en maandverband zijn lastig te betalen voor mensen in armoede), dicht bij huis, in Nederland en België.

Wassen met natuurazijn

Claire: „Een menstruatiebroekje gaat ongeveer drie jaar mee, mits je het goed gebruikt. Geen wasverzachter - dat beschadigt de absorptielaag - en af en toe wassen met natuurazijn in plaats van wasmiddel. Per menstruatie heb je gemiddeld zo’n zes broekjes nodig.”

Ondertussen groeide het assortiment gestaag: van menstruatie‑strings tot shorts, van slaapmodellen tot ondergoed voor lichte incontinentie.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Ups en downs in 2025: dit jaar was voor Willem van HappyBed een snelcursus volwassen worden

Ander materiaal voor urine

„We hoorden dat veel vrouwen ons ondergoed ook daarvoor gebruikten”, vertelt ze. „Onder andere door Pauline Wingelaar, ooit bekend geworden door Gooische Meisjes. Toen dacht ik: urine en bloed zijn verschillend, dus de absorptie vraagt vast om ander materiaal. Dat bleek ook zo te zijn. Nu hebben we dat aanbod naast ons menstruatieondergoed.”

Lachend voegt Claire daaraan toe: „Mijn zus trekt het aan met carnaval. Als ze dan ergens moet plassen waar geen wc‑papier is, is dat niet zo erg.”

Lees verder onder de advertentie