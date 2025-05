Lees verder onder de advertentie

Inmiddels is haar sieradenbusiness uitgegroeid tot meer dan alleen een hobby. In 2019 maakte ze van haar hobby een officiële onderneming en gaf ze haar sieraden een merknaam: JewelsbyLynn. „Ik had helemaal niet door dat mijn hobby zich ontpopte tot een bedrijf”, vertelt ze aan Tubantia.

Sieraden-succes begon als hobby Lynn

Lynn begon eerst sieraden te maken ‘voor de lol’. „Ik zocht een nieuwe hobby”, vertelt ze. Een onschuldige bezigheid voor een tiener. „Ik had een ketting gemaakt, die ik zelf niet zo mooi vond.” Die zette ze op United Wardrobe, de voorganger van de online doorverkoopwebsite Vinted. Tot haar verbazing was de ketting binnen enkele minuten verkocht. „Toen dacht ik: misschien zit hier wel wat in.”

Ik ben zo’n chaoot, ik wist niet meer wat ik nog had. Dat gaf veel stress Lynn Reimes

Instagram ingezet als verkoopkanaal

Haar vriendinnen moedigden haar aan om haar sieraden ook via Instagram te verkopen. „Dat durfde ik niet”, geeft Lynn toe. Ze was nog jong en erg onzeker. Daarom koos ze voor een middenweg: „Ik besloot een anoniem profiel te maken, zonder mijn eigen naam te gebruiken.”

Maar doordat haar vriendinnen de sieraden promoten op hun eigen sociale media, werd het al snel duidelijk dat Lynn die ‘anonieme verkoper’ achter het profiel was. „Nu moet ik wel lachen om die situatie”, zegt de jonge onderneemster.

Eigen webshop bracht meer overzicht

Ze werkte aan haar sieraden naast haar studie aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Dat was hard werken, vertelt ze. „Het bedrijf groeide veel sneller dan verwacht.”

Lynn werd destijds overspoeld met berichtjes of ze bepaalde sieraden nog achter de hand had. „Maar ik ben zo’n chaoot, ik wist niet meer wat ik nog had. Dat gaf veel stress.” Met een eigen webshop kreeg ze meer overzicht over haar voorraad.

Minor ondernemen in het buitenland

In haar derde studiejaar besloot ze een minor ondernemen te volgen in het buitenland. Een mooie kans, maar: wat moet er met de webshop gebeuren in de tussentijd? „Ik had geen idee hoe ik mijn zaken vanuit het buitenland moest gaan regelen.”

Twee weken voor haar vertrek kwam haar moeder het idee om de sieraden ook in een fysieke winkel te verkopen. Verkopers in de regio hadden haar eerder al gevraagd om haar sieraden fysiek te verkopen. De keuze viel op Living By Me in Borculo: een leuke winkel én vlak bij huis.

Ik merk dat ik met ondernemerschap ben opgegroeid Lynn Reimes

Sieraden te vinden bij zeventien winkels

Lynn is nu begin twintig en heeft ondertussen haar sieraden bij zeventien winkels in vijf verschillende provincies liggen. Trots als een pauw, maar ook best nog een beetje verbaasd. „Ik dacht eerst dat het vooral dicht bij mij in de buurt moest, omdat mijn kennissenkring daar is.”

Haar ouders inspireren haar. „Ik merk dat ik met ondernemerschap ben opgegroeid”, vertelt ze. Haar ouders staan samen aan het roer van restaurant en dierentuin Hof van Eckberge. „Ik droom over verkooppunten door heel Nederland heen.”

Veel vrijheid en verantwoordelijkheid

Lynn regelt alles zelf vanuit haar ouderlijk huis. „Ik deel mijn kantoor met de kledingkast van mijn zus”, vertelt ze en lacht.

De vrijheid van een eigen bedrijf spreekt Lynn aan. Ze werkt onder haar eigen voorwaarden, maar maakt daarom soms ook lange dagen. „Dan denk ik: oh, dat doe ik nog even. Voor ik het weet is het alweer donker buiten. Ik sta eigenlijk nooit uit.”

Maar alle verantwoordelijkheden in haar eentje dragen, blijft best een beetje spannend. „Ik heb eigenlijk niemand om mee te sparren.” Gelukkig denkt haar moeder graag met haar mee. „Soms verkoopt haar design juist sneller dan die van mij”, lacht ze.

Lynn groeit als ondernemer, zo vindt ze zelf. Ze werkt nu ook aan nieuwe collecties van sieraden in het thema ‘vakantie’. Haar vele reisjes inspireren haar: „Dit is de eerste keer dat het proces zo uitgebreid is geweest”, vertelt ze. „Daarom ben ik extra trots.”

Tijdens het uitgaan kwam iemand dolenthousiast vertellen dat ze een ketting van mijn merk had gekocht Lynn Reimes

Lynn wil het succes vieren

Inmiddels maakt ze de sieraden niet meer zelf met de hand. „Het risico dat er iets kapot gaat is zo groot en ik kan de stroom aan bestellingen niet meer bijbenen”, vertelt Lynn. Vorig jaar verkocht ze ongeveer 10.000 sieraden.

Lynn merkt dat mensen haar steeds vaker herkennen als ze buiten de deur komt. „Tijdens het uitgaan kwam iemand dolenthousiast vertellen dat ze een ketting van mijn merk had gekocht”, vertelt Lynn. Bijzonder, maar ook nog een beetje onwennig, vindt ze.

Tot nu toe heeft ze haar succes niet echt uitgebreid gevierd. „Misschien omdat het zo geleidelijk groeide, dat ik het niet in de gaten heb gehad hoe ver ik gekomen ben”, aldus Lynn. „Nu probeer ik steeds vaker even stil te staan bij mijn eigen succes.”