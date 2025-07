Van het verkopen van tafeltennistafels in de avonduren tot het runnen van een internationaal bedrijf met miljoenenomzet: Jordi Mulder (40) uit Hengelo realiseerde het. Zijn bedrijf Speelplezier-Online.nl is uitgegroeid tot een snelgroeiende webshop in speeltafels met eigen merk.

Lees verder onder de advertentie

Mulder groeide op in een ondernemersgezin. Zijn vader handelde in bakkerij- en slagerijmachines. „Hij zei altijd: ‘Je kunt altijd hier werken, maar ga het eerst maar ergens anders leren’.” En dat deed Jordi, zo vertelt hij aan Tubantia. Leren was aan hem niet zo besteed, zegt hij. Na de mavo werkte hij achttien jaar bij een gereedschapsslijperij waar hij begon in het magazijn en uiteindelijk verkoper in de buitendienst werd.

Jordi verkoopt tafeltennistafels via zelfgebouwde webshop

Naast zijn vaste baan begon Jordi in 2008 met de verkoop van tafeltennistafels via een zelfgebouwde webshop. Zijn hobby bracht hem op het idee. „Ik speelde tafeltennis bij Vitesse in Hengelo en dacht: waar koop je dat nou, zo’n tafel? Zo kwam ik er op.” De webshop werd gebouwd door zijn jeugdvriend Daniël Spijker, eigenaar van DSIT - een onlinehandel in serverkasten. „We zeiden ooit dat we nooit zouden samenwerken”, vertelt de ondernemer lachend. „Maar uiteindelijk kwam het er toch van.”

Het werd onhoudbaar. Die groothandels gingen zelf ook online verkopen. Bovendien werd het een beetje te veel: twee banen én een jong gezin Jordi Mulder

’s Ochtends voor werktijd verwerkte hij de bestellingen en in de avonduren deed hij de administratie. „Het licht ging vaak pas om één uur ’s nachts uit.” Bestellingen werden doorgestuurd naar groothandels, die direct aan de klant leverden. Die manier van werken als tussenhandel in de onlinebusiness heet dropshipping. „Maar dat werd onhoudbaar. Die groothandels gingen zelf ook online verkopen. Bovendien werd het een beetje te veel: twee banen én een jong gezin.”

Lees verder onder de advertentie

Jordi zegt baan op en stort zich op eigen bedrijf

In 2020 zette Jordi de grote stap: hij zegde zijn baan op en stortte zich volledig op Speelplezier-Online.nl, met kameraad Daniël Spijker als compagnon. Die trok hem over de streep. Want de veertiger is een wat atypische ondernemer, beseft hij zelf. „Ik ben van nature voorzichtig en houd niet zo van grote risico’s. Maar Daniël was al sinds 2012 voor zichzelf bezig en kon naast kennis ook kapitaal inbrengen voor het opbouwen van voorraad. We spraken af dat ik het zou gaan doen en dat hij op afstand zou blijven.”

Lees ook: Ondernemerslessen van Atilay Uslu en René Bogaart: Robin (20) helpt horeca met Fundie Feeds

Het was in coronatijd en de import uit China verliep daarom in het begin met horten en stoten. Jordi lanceerde direct zijn eigen merk: Pegasi. Het assortiment omvat inmiddels naast tafeltennistafels ook voetbaltafels, basketbalpalen, pool- en pokertafels en dartborden. Speelplezier-Online telt twaalf medewerkers en heeft ruim vijfduizend vierkante meter magazijnruimte.

Lees verder onder de advertentie

Speelplezier-Online heeft een omzet tussen de 3,5 en 4 miljoen euro

Vorig najaar ontving Jordi zijn eerste Gazellen Award. Dat is een prijs die Het Financieele Dagblad jaarlijks uitreikt aan bedrijven die hun omzet drie jaar lang achter elkaar met meer dan 30 procent zagen groeien. Dit jaar volgt opnieuw een award, met een omzetgroei van 35 procent over 2024.

Lees ook: In 3 jaar naar 100 locaties: Stef en Natascha maken recyclen rendabel met Droppie

De omzet zal dit jaar tussen de 3,5 en 4 miljoen euro uitkomen, voorspelt Jordi. „Of we er opnieuw in slagen om 35 procent te groeien, durf ik niet te voorspellen. In het eerste kwartaal vlakte de groei wat af. Duitsland groeit dit jaar richting 60 procent. Daar zijn we in 2023 echt serieus mee begonnen. Polen en Frankrijk moeten de volgende stappen worden.”

Lees verder onder de advertentie

Het topmodel kost 2900 euro, is hufterproof en is daarom vooral bij scholen en verenigingen populair. Foto: Emiel Muijderman

Begin dit jaar verwierf het bedrijf voor Nederland, Duitsland en België de rechten van Deutscher Meister- en Garlando-voetbaltafels. „De Ferrari en Mercedes onder de voetbaltafels”, aldus Jordi. „Inclusief het bijbehorende dealernetwerk. Die tafels zijn de duurste, met prijzen tot maximaal 2900 euro, en worden vooral gekocht door scholen en bedrijven.”

Voldoende voorraad, maar niet tot het dak

Maar voorlopig blijft het een grote balanceeract, schetst Jordi. „Je wilt in het magazijn geen voorraden tot het dak hebben liggen, want dat kost kapitalen. Maar er moet wel voldoende voorraad zijn om te kunnen leveren. Het is voortdurend zoeken naar een balans daartussen. Dit voorjaar hadden we meer kunnen verkopen als we meer voorraad hadden gehad. Dat was balen, maar in feite ook een luxeprobleem.”

Lees verder onder de advertentie

Dit voorjaar hadden we meer kunnen verkopen als we meer voorraad hadden gehad. Dat was balen, maar in feite ook een luxeprobleem Jordi Mulder

Zo blijft het knokken. Zijn mentaliteit - van thuis meegekregen - is nog altijd de basis, zegt hij: „Niet miepen, maar aanpakken. Mouwen opstropen en gáán.”

Lees ook: Mieke (16) begon op haar 13e en bouwt nu aan tweede merk: ‘Klanten kwamen uit heel Nederland’