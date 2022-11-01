Een energietoeslag bij een rekening in een restaurant. Zo hoog is de nood voor sommige horecaondernemers. Toch hebben veel klanten er begrip voor. ,,Maar je moet het niet verplicht stellen.”

Broer en zus Kim en Steef Spanjer runnen al twaalf jaar restaurant FF Swanjéé aan de Hinthamerstraat in Den Bosch. Na twee moeilijke coronajaren leek 2022 weer een ‘normaal’ jaar te worden. Tot hun energierekening flink begon te stijgen. ,,We betaalden aanvankelijk 3000 euro per maand en dat bedrag verdubbelde. En nu zitten we al op 12.000 euro”, zegt Steef Spanjer tegen het AD.

Omdat ook de inkoopkosten met zo’n 40 procent omhooggingen, zagen de Spanjers geen andere mogelijkheid om een tijdelijke energietoeslag te vragen van 2,50 euro per volwassene per bestelling.

Bij eerste contact weten van toeslag

De meeste klanten hebben begrip voor deze toeslag. ,,Je merkt natuurlijk zelf dat alles overal duurder wordt”, zegt Maarten, die met zijn vrouw Yvonne en dochter Merel een terrasje pikt bij FF Swanjéé. ,,Wij kunnen zo’n toeslag wel betalen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Daarom moeten ze die ook niet verplicht stellen. Wie echt niet wil of kan betalen, moet dat niet hoeven.”

,,En het is belangrijk dat gasten het meteen bij het eerste contact ook al weten”, vindt Yvonne. Steef Spanjer bevestigt dat als klanten echt niet willen betalen, de toeslag niet wordt berekend.

Lees ook: Hoge gasprijs: bij dit restaurant betaal je nu energietoeslag van 2,50 euro per diner

Bernard Kuenen, eigenaar van grand café Silva Ducis en voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), kan zich goed voorstellen dat collega’s een energietoeslag rekenen. Voor zover hij weet, geldt dat nu uitsluitend voor FF Swanjéé. ,,Je kunt haast niet anders als de energierekening vier of vijf keer hoger uitvalt dan gebruikelijk. Ik heb gelukkig een meerjarencontract uit een gunstige periode. Tot en met volgend jaar betaal ik 2500 euro per maand. Daarom is een energietoeslag niet nodig.”

Afwachten hoe klanten reageren

Kuenen heeft sinds kort wel de menuprijzen verhoogd omdat de inkoopprijzen flink zijn gestegen. ,,Een kilo roomboter kost nu 11,40 in plaats van 5,25 euro. Frituurvet ging van 14 euro maar 22 euro.” En hoe reageren de gasten daarop? Kuenen: ,,Ik hoor er niks over. Maar het is goed mogelijk dat mensen wat minder vaak komen. Dat is afwachten.”

Klaas van Leengoed, mede-eigenaar van kasteel Maurick in Vught en voorzitter van KHN De Leye, heeft net als collega Kuenen het geluk om volgend jaar voor ‘een redelijk tarief’ de verwarming te laten branden. ,,Onze rekening kan behoorlijk oplopen in zo'n groot monumentaal pand dat niet optimaal is geïsoleerd.”

Wel heeft hij net als Kuenen de prijzen verhoogd. In kleine letters bij reserveringen voor bruiloften en partijen voor volgend jaar staat dat de prijzen kunnen wijzigen. ,,Door de gestegen kosten van producten en personeel hebben wij de mensen laten weten dat de prijs 5 procent hoger uitvalt. Gelukkig hebben mensen daar begrip voor.”

Elektrisch koken scheelt

Ook Thieu van Berkel, eigenaar van brasserie Thuys in Sint-Michielsgestel, betaalt nog een ‘redelijk’ energietarief. ,,Wel zijn onze inkoopprijzen gestegen. We rekenen nu voor sommige gerechten 1 euro meer. Over een half jaar zal de energieprijs omhooggaan, maar het scheelt waarschijnlijk dat wij elektrisch koken.’’

Op het terras bij Thuys lunchen vriendinnen Marieke Janse en Joy van Buuren na een wandeling. Of ze begrip zouden hebben als ze een energietoeslag moesten betalen? ,,Ja, ik denk het wel. Maar dan moeten ze het wel vooraf bekend maken”, zegt Marieke. Beiden letten in deze tijd zelf ook meer op de prijzen. ,,En je gaat wat minder snel uit eten. We kiezen er vaker voor om mensen thuis uit te nodigen. Dat is zeker zo gezellig.”

Je kunt kiezen voor een prijs­ver­ho­ging van 10 of 20 procent, maar dat zullen klanten waar­schijn­lijk niet accepteren Robert van den Brand, voorzitter van de KHN-afdeling Meierijstad

Robert van den Brand, voorzitter van de KHN-afdeling Meierijstad, kent geen horecabedrijven die een energietoeslag rekenen. ,,Maar als het zo doorgaat, dan is het onvermijdelijk. Ik denk dat mensen daar begrip voor hebben. Je kunt kiezen voor een prijsverhoging van 10 of 20 procent, maar dat zullen ze waarschijnlijk niet accepteren. Ik heb donderdag nog bij de gemeente gepleit voor steun aan horecabedrijven. Een aantal staat onder water. Deze maand moeten ze loonbelasting terugbetalen die in coronatijd werd opgeschort.”

Overstap kost 13.000 euro

Rob Paulus, eigenaar van gasterij De Zwaantjes en Absoluut (party’s en meetings) in Sint-Michielsgestel, is acht maanden geleden overgestapt naar een andere energieleverancier. ,,Het is afwachten hoe dat precies uitpakt. Van de vorige leverancier heb ik net een eindafrekening gekregen. Ik moet vanwege de overstap 13.000 euro betalen. Een flink bedrag. Maar ik vind niet dat je dan maar een energietoeslag moet vragen aan de gasten. Dat past niet bij de gastvrijheid die bij de horeca hoort.”

Lees ook: Ingrijpen voor het te laat is: restaurant vrijwillig twee maanden in lockdown