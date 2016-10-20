Er zijn te veel sportscholen in Tiel

Door de explosieve groei de laatste jaren van het aantal fitnesscentra, die fel concurreren om de beperkte schare klanten, staat het water de gevestigde Tielse fitnesscentra aan de lippen. Dat stelt een aantal sportschoolhouders in de stad in De Gelderlander. Zij dringen er bij de gemeente op aan om niet meer fitnesscentra toe te staan.

Lees verder onder de advertentie

Directe aanleiding is het toestaan van een welnesscentrum in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw in het voormalige slachthuis aan de JD van Leeuwenstraat. Een welnesscentrum kan allerlei schoonheids- en fitnessprogramma's aanbieden. Het bestemmingsplan is hiervoor met een korte procedure aangepast. De ondernemers maken hier bezwaar tegen. "Natuurlijk moet er vrije marktwerking zijn", zegt Martijn Voigt die het woord voert namens een zestal sportschoolhouders. "Maar Tiel heeft wel een heel ruim vestigingsbeleid en wil het maar zo toestaan op locaties waar het niet mogelijk is. Mensen die elders in de regio geen plek kunnen vinden, komen naar Tiel. Het aantal ligt daardoor ver boven het landelijk gemiddelde, het is een verdringingsmarkt geworden."

In Tiel zijn ongeveer vijftien fitnesscentra. Het is lastig dit precies te duiden; het aanbod varieert sterk van grote low budget centra tot persoonlijke trainers. Vaak is het ook een nevenactiviteit bij bijvoorbeeld een dansschool, hotel of zonnestudio. Volgens Voigt komen door het sterk gegroeide aanbod in Tiel bepaalde belangrijke activiteiten van de gevestigde sportschoolhouders in het gedrang. Voigt: "Je hebt bijvoorbeeld kleine groepjes voor mensen met obesitas of kinderen met gedragsproblemen. Dat wordt geleid wordt door een hooggekwalificeerd persoon. Wij doen dat omdat we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Maar het moet in feite bekostigd worden uit de inkomsten van de andere leden. En dat staat onder druk."

Voigt heeft een geplande investering in zijn fitnesscentrum voorlopig uitgesteld. "We wilden een nieuwe krachtlijn en cardioapparatuur neerzetten. Een investering van 50.000 tot 100.000 euro. Ik weet momenteel echt niet of we dat nog moeten doen."

Lees verder onder de advertentie

Collega Tenny van den Berg van Body Dynamics herkent het beeld dat Voigt schetst. "De markt is verzadigd", zegt zij. "Het is niet zo dat steeds meer mensen gaan sporten, maar iedereen vist in dezelfde vijver van zo'n 6.000 à 7.000 mensen." Toch is er voor haar geen twijfel dat het bedrijf fors gaat investeren. Al in 2008 lag er een overeenkomst voor een vestiging van Body Dynamics in de wijk Passewaaij. Het Multifunctioneel centrum ging echter niet door. Nu is Van den Berg, die samen met zoon Youi en dochter Autumn het bedrijf leidt, hard bezig met de plannen voor een nieuwe vestiging aan de Schaarsdijkweg, de invalsweg van Passewaaij. "Mijn kinderen hebben nog hun hele toekomst voor zich en willen pertinent naar Passewaaij. Op Latenstein zitten vijf aanbieders, maar daar zit niks. We proberen natuurlijk alle leden daar mee naartoe te nemen. Veel leden komen altijd al uit Passewaaij naar de stad en worden dat wel een beetje zat. Het is al zolang beloofd dat er in de wijk iets komt."

Voigt en Van den Berg vinden dat de Tielse politiek in iedere geval na moet denken over hoe de branche eruit ziet in de stad en wat de gevolgen zijn als er nog meer ruimte voor sportcentra wordt gemaakt. Van den Berg: "We hopen dat er toch beleid voor komt. We vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ouderen tot op hoge leeftijd fit blijven en dat kinderen gezond opgroeien. Daar is een heel goed aanbod voor in Tiel. Het zou toch heel jammer zijn als dat verdwijnt. En als er straks twintig sportscholen komen, gaan er zeker zaken verdwijnen."