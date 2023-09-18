Erdogan vraagt Musk om autofabriek te openen in Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Tesla-topman Elon Musk gevraagd om een autofabriek te openen in Turkije. Ook zou Erdogan met Musk de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben besproken, meldt het kantoor van Erdogan.

De twee spraken elkaar voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Dit jaar zal ook de Oekraïense president Volodymyr Zelenski daar aanwezig zijn, wiens regering vertrouwt op de Starlink-satellietdienst van Musk om de Russische strijdkrachten af te weren.

Het kantoor van Erdogan zei ook dat Musk zijn Starlink-dienst naar Turkije wilde brengen. Daarnaast zoekt Turkije hulp bij de ontwikkeling van batterijen voor zijn eerste elektrische voertuig van eigen bodem, de Togg.

Tijdens de ontmoeting bracht Erdogan ook enkele van zijn belangrijkste ambities onder de aandacht, zoals de geplande lancering van de Turksat 6A-satelliet in juni volgend jaar. Erdogan heeft dat een belangrijke mijlpaal genoemd voor het verzamelen van inlichtingen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft al samengewerkt met het Turkse ruimteprogramma om communicatiesatellieten te lanceren.