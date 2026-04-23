Niet spreekangst, maar bewijsdrang is het probleem: Erik Wegewijs coacht Nicky

Ondernemer Nicky uit Venlo wil zich blijven ontwikkelen en besluit daarom zijn angst om in het openbaar te spreken aan te pakken. Hij merkt dat er onder die spanning een diepere overtuiging ligt: het gevoel dat hij misschien niet goed genoeg is en zich moet bewijzen tegenover anderen.

Lees verder onder de advertentie

Erik Wegewijs helpt Nicky onderzoeken waar die drijfveer vandaan komt. In hun gesprekken wordt duidelijk dat spreken in het openbaar voor Nicky niet alleen een uitdaging is, maar ook een manier om zijn verhaal te delen en dichter bij zichzelf te blijven. Erik moedigt hem aan om zijn eigen moment te creëren en zijn ondernemersverhaal te vertellen aan andere ondernemers.



Erik Wegewijs in Doorbrekers

In de zesdelige videoserie Doorbrekers begeleidt Erik Wegewijs (oud-commando, spreker, adviseur en staflid van Special Forces VIPS) professionals die advies kunnen gebruiken bij de stappen die zij willen of moeten zetten in hun carrière. Tijdens een traject heeft Erik hen leren kennen, geadviseerd en begeleid. De video laat de stappen zien, tot en met de afronding. Doorbrekers: boeiende gesprekken over persoonlijke struggles, durven, leiderschap en: oplossingen.

Lees verder onder de advertentie

Uitdaging concreet

Hoe kijkt Nicky terug op zijn traject met Erik? Tijdens het traject besloot hij zijn uitdaging concreet te maken. „Ik ben spreektraining gaan volgen en heb mijn verhaal verteld voor een groep ondernemers. Door dat te doen heb ik geleerd om me kwetsbaar op te stellen. Als ik het spannend vind, benoem ik dat gewoon. Vroeger maakte ik me dan kleiner in zo’n ruimte, maar volgens mij zijn we allemaal gelijk. Door dat uit te spreken valt er een soort last van je schouders.”



Naam: Nicky Werk: Ondernemer en restauranteigenaar in Venlo Vraag aan Erik: „Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en uit mijn comfortzone stappen. Spreken in het openbaar zie ik als een middel om te groeien, maar ik merk dat ik daarbij ook worstel met onzekerheid en de vraag of ik wel goed genoeg ben.”

Het stemmetje in je hoofd

Een belangrijk moment in het traject kwam toen Nicky zijn verhaal vertelde tijdens een spreektraining. „Vooraf maakte ik mezelf helemaal gek. Dat stemmetje in je hoofd zegt dan: daar zitten ze niet op te wachten, je bent niet goed genoeg. Door even te vertragen en tot rust te komen, merkte ik dat dat stemmetje er altijd wel is, maar dat je het ook kunt controleren en aan de kant kunt zetten.” Door toch het podium te pakken veranderde zijn perspectief. „Als je het dan gewoon doet, brengt dat juist weer zelfvertrouwen. Dat stemmetje wordt daardoor steeds kleiner.”

Kwetsbaarheid als kracht

In zijn verhaal deelt Nicky ook een persoonlijk moment uit zijn ondernemersreis. Tijdens de coronaperiode stond zijn bedrijf onder grote druk en moest hij zijn personeel vertellen dat hij hen die maand niet kon betalen. „Toen een medewerker zei dat ze daar rekening mee hadden gehouden, brak er bij mij iets. Alles wat ik had opgekropt kwam eruit. Dat moment liet me zien dat als je je schild laat zakken, er juist mensen om je heen zijn die je helpen.”



Lees verder onder de advertentie

De visie van Erik

Hoe kijkt Erik terug op het traject? „Nicky kwam binnen met een vraag over spreken in het openbaar. Maar gaandeweg bleek dat spreken vooral een middel was om iets anders te ontdekken: dat het helemaal niet nodig is om jezelf kleiner te maken dan een ander. Door zijn verhaal te delen en dat ook echt te ervaren, heeft hij gemerkt dat zijn gedachten hem soms kleiner maken dan nodig is. Als je dat eenmaal ziet, kun je ook andere keuzes maken.”