ExxonMobil verlaat Rusland na eenzijdig stoppen olieproject

Olie- en gasconcern ExxonMobil is volledig vertrokken uit Rusland. Het Amerikaanse concern maakte maandag bekend dat het Rusland heeft verlaten nadat de Russische president Vladimir Poetin eigendommen had onteigend na zeven maanden van overleg over een ordelijke overdracht van zijn belang van 30 procent in een belangrijk olieproject.

Lees verder onder de advertentie

ExxonMobil maakte niet bekend of het enige compensatie heeft ontvangen voor het belang, dat het eerder op meer dan 4 miljard dollar had getaxeerd. Een woordvoerder van ExxonMobil wilde ook nog niet zeggen of het bedrijf de inbeslagname aanvecht via een internationale arbitrageprocedure. Over die mogelijkheid werd in augustus al gerept.

Het vertrek van ExxonMobil illustreert de botsing tussen het westen en Rusland over energie na de inval in Oekraïne eind februari. Concerns als Shell, BP, TotalEnergies en Equinor hebben allemaal al eigendommen overgedragen aan Russische partners of activiteiten achtergelaten. "We hebben er alles aan gedaan om met de Russische regering en andere belanghebbenden samen te werken", aldus de woordvoerder van ExxonMobil.

Nauwgezet

Het Amerikaanse bedrijf zei verder dat het Rusland "veilig heeft verlaten" nadat Moskou eerder deze maand haar belangen in het Sakhalin-1 olie- en gasproject, haar grootste project in het land, "eenzijdig beëindigde". Exxon probeert al sinds 1 maart afstand te doen van de exploitatie van Sakhalin-1. Het bedrijf zei dat het de overdracht van de exploitatie "nauwgezet zou coördineren" met zijn partners, het Russische Rosneft, het Indiase ONGC Videsh en het Japanse SODECO, om er zeker van te zijn dat dit veilig gebeurt.

Lees verder onder de advertentie

In april maakte ExxonMobil een afschrijving van 3,4 miljard dollar bekend op de terugtrekking uit Rusland. Eerde deze maand meldde het bedrijf een waardevermindering van 600 miljoen dollar in het derde kwartaal voor niet-geïdentificeerde activa. ExxonMobil verminderde zijn aanwezigheid in Rusland al sinds 2014, na sancties tegen Moskou vanwege de annexatie van de Krim.