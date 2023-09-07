FNV legt KLM ultimatum op, staking dreigt bij grondpersoneel

Grondpersoneel van KLM dreigt te gaan staken als de luchtvaartmaatschappij niet ingaat op het door vakbond FNV gestelde ultimatum. Dat werd donderdag overhandigd aan de directie van de onderneming. Vakbonden en KLM kunnen het niet eens worden over afspraken voor een nieuwe cao voor circa 15.000 grondmedewerkers.

FNV eist onder meer een loonsverhoging van 14,3 procent ter compensatie van de gestegen inflatie. Ook wil de bond dat de lonen meebewegen met de inflatie, de zogeheten automatische prijscompensatie. Verder eist FNV dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk, als gevolg van onderbezetting. Gaat de directie van KLM niet in op het ultimatum, dat 14 september verloopt, dan kan het grondpersoneel volgens FNV een week later al het werk neerleggen.

KLM deed deze week nog een verbeterd loonbod van 9 procent over een periode van twee jaar, aangevuld met een eventuele inflatiecorrectie van maximaal 2 procent. Maar dat bod werd door de vakbonden meteen afgewezen. "Het is dan misschien wel beter, maar al met al worden werknemers nog steeds werkend armer", betoogt FNV-bestuurder David van de Geer.

Veilig en gezond werk

Daarnaast is loon belangrijk, maar volgens hem niet zaligmakend. FNV wil dat ook het recht op veilig en gezond werk in de cao worden opgenomen. Dat vindt de bond vooral van belang bij de vracht- en bagageafhandeling. Daarvoor moeten onder meer de bezettings- en belastingsnormen in de cao worden vastgelegd. "Houd bij hoeveel mensen tillen en hoelang zij kunnen herstellen. En leg vast hoeveel mensen minimaal nodig zijn om een vliegtuig leeg te halen", bepleit Van de Geer.

FNV is niet de enige bond die dreigt met acties. Ook leden van CNV hebben daar eerder unaniem hun fiat voor gegeven. Maar die bond heeft vooralsnog geen ultimatum ingediend, al heeft CNV uitgesproken dat wel te willen doen.