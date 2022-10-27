FNV: medewerkers de Bijenkorf Amsterdam gaan hele zaterdag staken

Medewerkers van de Bijenkorf in Amsterdam gaan zaterdag de hele dag staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Daarmee komen de acties bij de warenhuisketen volgens de vakbond FNV in een nieuwe fase, want bij eerdere stakingen legde het personeel slechts een aantal uren het werk neer.

Wat de impact zal zijn van de staking, die door FNV een Halloweenstaking wordt genoemd, is nog niet duidelijk. De bond geeft aan dat de acties er eerder al toe hebben geleid dat afdelingen minder goed bezet waren. Volgens de FNV sloot de winkel in Amsterdam ook al een keer wat ingangen en in Rotterdam was het restaurant dicht tijdens een actie.

De actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimum van 14 euro per uur. De Bijenkorf liet eerder weten niet zover te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers. De inflatie is volgens de keten met zeven filialen geen goede maatstaf omdat er al maatregelen vanuit de overheid komen om de gevolgen te verzachten. Ook denkt de directie van het bedrijf dat mensen luxewinkels als eerste links laten liggen nu veel zaken duurder worden.