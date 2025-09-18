Dit familiebedrijf verkoopt luxe espressomachines van 25.000 euro over de hele wereld

De luxe espressomachines van Kees van der Westen zijn een begrip in de koffie-industrie en gaan de hele wereld over. Toch kiest het bedrijf ervoor om dichtbij huis te blijven, met vakmanschap vanuit de werkplaats in Waalre.

In de werkplaats werken in totaal vijftien mensen dagelijks aan het ontwerpen, produceren en telkens weer verbeteren van de hippe machines. Wat voor Kees ruim 40 jaar geleden begon als eindwerkstuk van zijn scriptie, is uitgegroeid tot een succesvol familiebedrijf dat de flitsende modellen naar koffiezaken over de hele wereld brengt, maar ook bij de mensen thuis, schrijft ED.

Vader Kees focust zich na al die jaren nog steeds op het ontwerp, terwijl dochters Dominique, Yvette en Mylene het bedrijf dagelijks runnen. Ze zijn opgegroeid met de werkplaats van vader Kees in de achtertuin, hun moeder als ‘ondernemende’ van de twee en bezoekjes aan trendy espressobarretjes op vakantie; misschien niet zo gek dat ze uiteindelijk alle drie in het bedrijf zijn terechtgekomen.

Van lunchroom in Nederland, tot koffiebar in Japan

Toch was het voor de dochters niet direct vanzelfsprekend om daar te belanden, na een studie rechten, of psychologie. „Toen was er toevallig plek voor een zomerbaan”, zegt Yvette. Met ervaring in lokale koffiebarretjes op zak gingen de dochters aan de slag.

„Natuurlijk ben je het niet altijd met elkaar eens”, zegt Mylene. Maar uiteindelijk komen ze er samen uit. „En bovendien is familie het belangrijkst, dat gaat boven alles”, vertelt ze, terwijl de twee zussen een rondleiding door de werkplaatsen geven. Waar ze jaren geleden begonnen met één loods aan het bedrijventerrein in Waalre, hebben ze inmiddels vier van dezelfde ruimtes in hun bezit, zo benoemen Mylene en Yvette.

Een loods waar alle onderdelen zorgvuldig worden verzameld en samengesteld, een voor het bouwen en testen van de machines, een voor opslag en een loods waar de machines klaarstaan voor verzending. Ze gaan de hele wereld over; van een lunchroom in het noorden van Nederland, tot een koffiebar in Japan, is te lezen op de ingepakte dozen in de stellingen.

Koffie to go als statussymbool

Van der Westen verkoopt het meeste in Azië en het Midden-Oosten. Daar worden de apparaten veelvuldig gebruikt. „Een koffie to go is daar echt een statussymbool”, legt Mylene uit. Tijdens vakanties spot de familie heel soms de eigen machines, onlangs bijvoorbeeld nog in China. Vaker nemen distributeurs hen mee op pad naar zaken waar de machines staan.

Vorig jaar lanceerde het bedrijf het nieuwste model: de Spiritello. Een proces van twee tot vijf jaar gaat vooraf aan het ontwerpen, testen en produceren van zo’n nieuwe variant. Waar vader Kees als eerste met potlood en papier aan de slag gaat, werken collega’s van het research en developmentteam met de nieuwste technische snufjes aan een digitaal ontwerp. Ook werkt het bedrijf vaak samen met specialisten in de regio, die verschillende onderdelen al in elkaar zetten.

In de werkplaats wordt gewerkt aan het nieuwste model, de Spiritello. Foto: Thijn Vorstenbosch / DCI Media

„Je kijkt altijd naar wat de mensen willen”, zegt Mylene. Tegelijkertijd houden ze de focus op kwaliteit en kijken ze ‘wat past’.

Bij Kees van der Westen geloven ze vooral in ‘pre-infusion’, waarbij water vooraf gelijkmatig over de koffiepuck wordt verspreid, zodat de smaak nog intenser wordt. „Toch is het net als met een auto”, weet Mylene. „Je kunt het nog zo goed in elkaar zetten, je blijft afhankelijk van de chauffeur.”

De futuristisch ogende espressomachines worden niet alleen verkocht aan professionals en barista’s; ook particulieren tonen interesse. „Zij zijn vaak nog kritischer”, zegt Yvette. En dat is niet zo vreemd, want van de machines, die gemiddeld tussen de 12.000 en 25.000 euro (exclusief btw) kosten, mag je ook wel iets verwachten.

