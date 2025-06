Het ideale interieur voor jouw bedrijf? Deze ondernemers weten het geheim

De inrichting van een kantoor of restaurant is meer dan alleen een mooie stoel of trendy tafel neerzetten. Het is een ambacht. Paul en Dymphna Biemans runnen in Bunnik Het Kabinet Projecten en beheersen het vak tot in de puntjes. Hun geheim? „We denken niet in losse meubels.”

In een wereld waarin uitstraling en beleving inmiddels minstens zo belangrijk zijn als een product of dienst, groeit het besef dat een passend interieur een essentiële investering is. Dymphna: „Iedereen wil werken op een plek waar je je prettig voelt. Daarom vinden we het heel belangrijk om sfeer te creëren. Maar wel één die perfect past bij een bedrijf. Daarom kijken we ontzettend scherp naar de identiteit van de opdrachtgever.”



Tijdens een intake krijgen klanten van Het Kabinet Projecten dan ook vragen als: wie zijn jullie als organisatie? Wat willen jullie uitstralen? Wat moeten bezoekers voelen? In het Creative Centre wordt vervolgens gewerkt aan een uitgebreid inrichtingsplan. Paul: „Meubels zijn uiteraard belangrijk, maar ook kleuren en materialen zijn cruciaal voor de totaalbeleving. Ze bepalen de sfeer en de energie van de ruimte – en die moet aansluiten bij de mensen die er werken of langskomen.”



Het enige wat je als klant hoeft te doen, is meekijken. De rest doen wij Dymphna Biemans Het Kabinet Projecten

Dymphna vult aan: „Bij ons word je tijdens het hele traject van a tot z begeleid: van eerste schets tot transport, montage en styling. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Het enige wat je als klant hoeft te doen, is meekijken. De rest doen wij.”

Ook voor kleinere portemonnee

Ook prettig: dankzij een scherp geprijsde B2B-collectie – die nog groter is dan in de winkel – en sterke leveranciersrelaties, kan Het Kabinet Projecten ook door de kleinere portemonnee worden ingevlogen. „We willen er niet alleen zijn voor de grote bedrijven. Een goede sfeerbeleving is zo belangrijk - dat gunnen we iedereen.”



Wat Het Kabinet Projecten tot slot uniek maakt? „We hebben geen standaardplan en doen niet aan snelle stylingtrucjes. We leveren een interieur op dat klopt, en waar je over tien jaar ook nog blij mee bent”, aldus Paul. „En we blijven verrassen. Onlangs namen we het interieur onder handen van beachclub Down Under in Nieuwegein en van de restaurants van Café Living in Amsterdam en Utrecht. Van hen kregen we terug dat ze dit nooit zelf hadden kunnen bedenken. Dat de ruimte nu pas écht klopt. Dat zijn de reacties waar je het voor doet.”

Ontdek wat Het Kabinet Projecten voor jouw bedrijf kan betekenen via de website of bezoek het Creative Centre in Bunnik. Bij Het Kabinet Wonen in Bunnik kun je terecht voor interieur in de privésferen.