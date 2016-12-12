Geen hulp uit Den Haag bij aankoop Enduris

Lees verder onder de advertentie

Donderdag hebben de aandeelhouders van Delta (provincie en gemeenten) overlegd met de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jeroen Dijsselbloem. Dat duurde kort. Er wordt nu alleen nog gewerkt aan een verklaring voor Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Net als twee weken geleden werd op het hoogste niveau onderhandeld. Zeeland werd vertegenwoordigd door commissaris van de koning Han Polman, de gedeputeerden Carla Schönknecht en Ben de Reu en de Borselse wethouder Ad Schenk.

Kerncentrale

Het gespreksonderwerp was de kerncentrale. Daar zit Delta mee in de maag. Door de lage energieprijs draait die met verlies. Het energiebedrijf moet jaarlijks tientallen miljoenen euro's bijpassen. Zo wordt onder meer een geldpot gevuld, die nodig is om de kerncentrale bij sluiting in 2033 veilig te kunnen ontmantelen. Dat kan als Delta zijn winstgevende onderdelen verkoopt, vindt Kamp. Deze week werd al de levering van energie en digitale diensten aan consumenten voor 488 miljoen euro overgedaan aan de Zweedse investeerder EQT. Vóór 1 juli moet Delta bovendien netwerkbedrijf Enduris afsplitsen. Dat levert waarschijnlijk tussen de 400 en 600 miljoen euro op. Met deze honderden miljoenen kan zo het restant van Delta, waartoe onder meer de Sloecentrale en de kerncentrale behoren, de komende jaren vooruit.

200 banen

De provincie en de Zeeuwse gemeenten vrezen dat bij verkoop van Enduris tweehonderd Zeeuwse banen verloren gaan. Zij willen graag het netwerkbedrijf overnemen, evenals de vijftig procent van de aandelen in waterbedrijf Evides, die Delta nu bezit. Omdat ze zelf krap bij kas zitten, hebben ze de hulp ingeroepen van het Rijk. Den Haag zou mede garant moeten staan voor de lening die nodig is om Enduris en de helft van Evides te kunnen kopen.

Enduris

De afgelopen weken zijn verschillende opties onderzocht, maar de partijen zijn het niet eens geworden. Volgens de regio moet het Rijk bijspringen. De kerncentrale is een landelijk probleem, vinden zij. De portemonnee van de provincie en de gemeenten staat een financieel risico als de aankoop van Enduris en de Evides-aandelen bovendien niet toe. Zolang de nucleaire veiligheid en de leveringszekerheid van stroom geen gevaar lopen, vindt Kamp hulp aan de kerncentrale niet nodig. En Dijsselbloem is bang dat Europa hem op de vingers tikt, voor staatssteun aan een commerciële energieproducent. Nu wordt Enduris vrijwel zeker verkocht aan een partij buiten Zeeland, bijvoorbeeld netwerkbedrijf Enexis of Alliander. De Tweede Kamer, die vindt dat het kabinet de kerncentrale wél moet helpen, debatteert hierover op 22 december.