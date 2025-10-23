Kantoortuin jaagt werknemers naar huis: ‘Gaat niet meer om wasjes draaien, thuis zijn we productiever’

Wasjes draaien, even sporten, boodschappen doen. Dit waren dé voordelen van het thuiswerken. Maar dat zijn ondertussen niet meer de belangrijkste voordelen. Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat het vooral de drukte op kantoor en de zogeheten kantoortuin redenen zijn om liever thuisblijven.

Lees verder onder de advertentie

De kantoortuin. Veel werknemers gruwelen al bij de gedachte aan deze toch wat rumoerige werkplek. Nu de coronapandemie alweer wat jaren achter ons ligt, werken we weer vaker op kantoor.

„Het kantoor is nu een plek waar je elkaar ontmoet, collega’s bijpraat en waar je ideeën en inspiratie opdoet’’, zegt arbeidsmarktonderzoeker Samantha Metselaar van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences tegen het AD. Dat dit niet voor iedereen even goed werkt, laat het onderzoek zien waarop Metselaar deze maand promoveerde.

Lees ook: Werkgevers willen werknemers terug naar kantoor: ‘Stuur op resultaat, niet op aanwezigheid’

Lees verder onder de advertentie

Reistijd speelt minder grote rol

Toen we tijdens de coronapandemie verplicht thuiswerkten, waren het vooral de wasjes, boodschappen en sportactiviteiten die als voordeel werden genoemd. Net als het ontbreken van de reistijd. Maar daar zijn we van teruggekomen, zag Metselaar tijdens haar onderzoek onder werknemers bij verschillende publieke organisaties in Nederland.

Thuis heb je veel minder onderbrekingen, waardoor je een stuk productiever kunt zijn Samantha Metselaar

Waarom we nu graag thuiswerken? De productiviteit. „Concentratietaken doen de meeste werknemers tegenwoordig liever vanuit huis. Thuis heb je veel minder onderbrekingen, waardoor je een stuk productiever kunt zijn.’’

Lawaai maken mag niet overal

„Het idee van een kantoortuin is dat je aan het begin van de kantoortuin plekken hebt waar je luidruchtiger mag zijn en hoe verder naar achter, hoe rustiger het zou moeten worden. Maar veel mensen willen graag heel de dag bij hun collega’s zitten, waardoor het overal lawaaierig is.’’

Lees verder onder de advertentie

We gebruiken de kantoortuin dus lang niet altijd op de manier zoals bedoeld. „Je zou eigenlijk moeten kijken wat per team werkt. Overlegt een team veel? Geef ze dan een plek waar ze wel met elkaar kunnen overleggen.’’

Hadden we vóór de coronacrisis dan wel het idee dat we ons in een kantoortuin konden concentreren? „Dat we thuis productiever zijn, wisten we voor corona ook al. Het verschil is dat méér mensen het thuiswerken hebben ontdekt, dus ook de werkenden die eerst niet eens thuis konden of mochten werken. Toen het moest, merkten ook zij dat het goed werkt.’’

Lees ook: Gaan we echt allemaal terug naar kantoor? ‘Thuiswerken is geen trend, maar een logische evolutie’

Lees verder onder de advertentie

Geen gezonde werkrelatie

Tegelijkertijd roept een groeiend aantal werkgevers hun mensen op om vaker naar kantoor te komen. Begin juni kregen werknemers van ING en ABN Amro het bericht dat ze minimaal twee dagen in de week op kantoor worden verwacht. Laptopbedrijf Asus eist zelfs drie kantoordagen in de week. Microsoft besloot in september hetzelfde.

Als jij medewerkers terughaalt met het idee dat je ze kunt controleren, dan gaat dat toch niet lukken Samantha Metselaar

Dat is geen probleem, zegt Metselaar, als het maar met de juiste intentie is. „Als je mensen naar kantoor haalt om verbonden te blijven of om bijvoorbeeld nieuwe medewerkers goed te laten landen, heb je prima argumenten.’’

Thuiswerken niet afnemen

Maar er bestaat ook een groep managers die een kantoorruimte gebruiken om een team in de gaten te houden. „Als jij medewerkers terughaalt met het idee dat je ze kunt controleren, dan gaat dat toch niet lukken. Je kijkt op kantoor toch niet continu over iemands schouder mee? Ik denk dat dit soort werkgevers weinig vertrouwen hebben in hun mensen en dat levert een ongezonde werkrelatie op.’’

Lees verder onder de advertentie

Metselaar heeft een boodschap voor de werkgevers die thuiswerkers niet vertrouwen: ze zijn thuis juist productiever. „Pas als iemand zich thuis écht niet kan concentreren, heb je een reden om iemand verplicht naar kantoor te halen.’’

Thuiswerken verbieden is onverstandig, zegt Metselaar. „Dan neem je iets af wat mensen zijn gaan waarderen. Bovendien doe je er goed aan om mensen ruimte te geven om eigen keuzes te maken.’’