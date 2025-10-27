Mourad was praktisch failliet: 3 jaar en een naamsverandering later telt zijn bakkerij 4 vestigingen

Bakkerij Louf startte in 2022 met een locatie aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Drieënhalfjaar later is een vierde vestiging in de hoofdstad geopend en won het Louf-desembrood een belangrijke prijs. Mede-eigenaar Mourad Saber (38): „Het eerste jaar was hobbelig, daarna zijn we als een speer gegaan.”

Cijfers laten zien dat het aantal starters in bakkersland groter is dan ooit. Maar het aantal stoppers net zozeer. Dat weerhoudt Mourad Saber (38) er niet van om in 2021 óók een gokje te wagen. De Marokkaanse bakker waar hij vaak komt, zit in de problemen. „Hij vroeg me of ik kon helpen. Strategisch natuurlijk, maar ik zag wel wat in de locatie en antwoordde dat ik hem kon uitkopen. Ik had wat geld gespaard. Te weinig om een huis te kopen, teveel om op de bank te laten staan,” vertelt Mourad.

Voor ik het wist had ik de bakker een aanbod gedaan. Op de achterkant van een oude energierekening

Oren naar bakkersplan Mourad

Hij heeft een eigen brand agency en een stevig netwerk. De succesvolle ondernemers achter onder meer restaurant Binnenvisser, dat naast de Marokkaanse bakker zit, kent hij al meer dan 30 jaar. Mourad haakt ze aan voor het bakkersplan. Ze hebben er oren naar. „Maarten en Bob waren enthousiast en voor ik het wist had ik de bakker een aanbod gedaan. Op de achterkant van een oude energierekening.”

Mourad, die Marokkaanse roots heeft, wil Amsterdam-West eigenlijk laten kennismaken met kwalitatief Marokkaans panbrood. Toch gaan ze voor een desembakkerij met patisserie, viennoiserie, belegde broodjes en koffie. „In Frankrijk is het normaal dat een bakker brood en banket doet, in Nederland was dat veel minder gangbaar. Veel bakkers in de grote steden, wij dus ook, zijn daar een paar jaar geleden een beetje mee begonnen.”

Bakkerij Louf. Foto: Samira Kafala

(Brood)nodige tegenslagen Louf

Sinds de opening in 2022 draait Louf, dat begon als Loof, zeven keer zoveel omzet. Vier vaste werknemers werden er veertig. „Het gaat nu als een speer, maar in ons eerste jaar hebben we de nodige opstartproblemen gehad. De opening werd vertraagd in verband met vergunningsaanvragen die uitliepen en in het eerste half jaar stapte de hoofdbakker op en belandde de patissier in de ziektewet.’’

Door de oorlog die uitbreekt tussen Rusland en Oekraïne stijgen bovendien de graan-, melk- en eiprijzen. Tel daarbij op dat alle verkoopprijzen op gut feeling werden neergezet en het is niet verbazingwekkend dat het kostenplaatje er niet fraai uitzag.

Zij zagen onze cijfers in en vertelden ons wat we eigenlijk al wisten: Louf was technisch failliet

Godfather van het Nederlandse brood

„We zochten investeerders en zaten onder meer met Maarten Steinkamp van Jamin en Johan Pater, de godfather van het Nederlandse brood. Zij zagen onze cijfers in en vertelden ons wat we eigenlijk al wisten: Louf was technisch failliet.”

Mourad betaalt diezelfde maand de salarissen van zijn spaargeld. Samen met de andere oprichters wordt besloten er nog één keer eigen geld te investeren en de schouders er onder te zetten om Louf geen vroege dood te laten sterven. Dat heeft gewerkt. Een paar maanden later krijgen ze ook nieuwe financiering rond en is het bedrijf weer levensvatbaar.

Hoe het met die naam zit? „We hebben Loof nooit geregistreerd als merknaam. Toen een bedrijfscateraar uit Weesp dat in 2024 wél deed, werden we gesommeerd. Vandaar de wijziging naar Louf.”

Louf blijft buurtfunctie houden

Louf is ondertussen ruimschoots uit de rode cijfers. Vorig jaar opende de bakker twee nieuwe locaties in de hoofdstad. Daar kwam afgelopen week een vierde locatie op het Molenterrein De Otter, een creatieve hub in Amsterdam-West, bij.

„De hospitalityformule die Maarten en Bob op hun restaurants loslaten – van de routing tot verlichting en muziek – werkt ook voor de bakkerij. Gijs (ook van Binnenvisser) houdt daarnaast de financiën scherp in de gaten en zorgt voor rust, reinheid en regelmaat.”

Als kers op de taart wint Louf zilver op De Broodsalon 2025, een bakkersevent in Amsterdam-Noord waar desembakkers uit het hele land op afkomen.

Mourad (links). Foto: Samira Kafala

Voor iedereen ‘betaalbare luxe’

De ondernemer wil in zijn bakkerijen iedereen ‘betaalbare luxe’ aanbieden. De buurvrouw die één keer in de week een croissantje (2 euro) komt eten, maar ook het gezin dat iedere dag een vers desembrood (5 euro) haalt.

„Ik heb de belofte aan mezelf gemaakt dat als mijn moeder uit Nijmegen binnenkomt, ik me niet schaam voor de prijzen. Die hebben we op één verliesdraaiend product na sinds de opening ook niet veranderd. En ik neem de buurtfunctie van onze bakkerijen serieus. We doneren broden aan onder meer BuurtBuik, Moeders van West, de Regenbooggroep en een Dak kinderopvang.”

Al ideeën voor een volgende locatie?

Of Mourad al ideeën voor een volgende locatie heeft? „Nee, het is even goed zo. We hebben veel mensen in dienst en als werkgever ben je verantwoordelijk voor hun welzijn. Daar willen we in investeren. Er komt een leerplan voor de bakkers en het winkelteam wordt goed opgeleid. Als er iets op ons pad komt – je weet nooit – dan sluit ik het niet uit. Maar in principe is vier locaties voor nu genoeg.”

Het panbroodidee ligt nog steeds op de plank.





Het interieur van de bakkerij. Foto: Samira Kafala