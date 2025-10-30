Laurens over zijn AOV: ‘Het is egoïstisch om dat niet te regelen’

Toen Laurens Kalverboer vorig jaar vanuit loondienst besloot te gaan ondernemen, wist hij één ding zeker: de sociale vangnetten waaraan hij gewend was, waren er niet meer. Dat moest hij nu zelf oplossen. „Ondernemen is een bewuste keuze voor jezelf, maar dat betekent niet dat je alleen aan jezelf mag denken.”

Inmiddels is Laurens actief in twee bedrijven. Enerzijds runt hij OG Hospitality, maar de meeste tijd gaat uit naar WorkinSociety. „Daar begeleiden we talent in hun loopbaan binnen ICT en Installatietechniek. Denk aan mensen die meer uitdaging zoeken, een andere richting op willen of gewoon toe zijn aan een nieuwe stap. Mooi werk, waarbij ik ook van dichtbij zie hoe het mis kan gaan als je niet goed verzekerd bent.”

Van leaseauto naar eigen risico

Als accountmanager in loondienst had Laurens het goed voor elkaar. Leaseauto van de zaak, vast contract en zekerheid. Toch koos hij ervoor om zijn eigen weg te gaan. „Ik had altijd al de doelstelling om iets voor mezelf te doen. Dat is een keuze voor mezelf, in de zin dat ik bewust voor mijn eigen ambities kies. Maar ik denk breder dan mezelf, ik heb een gezin met twee kinderen en een hypotheek die we samen moeten opbrengen. Daar houd ik rekening mee.”



Die verantwoordelijkheid betekende voor Laurens dat hij zijn financiële zekerheid goed wilde regelen. „Als werknemer wist ik dat ik verzekerd was via mijn werkgever, al hield ik me er niet actief mee bezig. Je vertrouwt erop dat het goed zit, dat je kunt terugvallen op de WIA en andere regelingen. Als zelfstandige verdwijnt dat vangnet, dus toen wist ik: dit moet ik zelf gaan regelen.”

Meer dan spaargeld alleen

Het risico dat hem iets overkomt lijkt misschien klein, hij werkt op kantoor of bij klanten en doet geen fysiek zwaar werk. Toch was dat voor Laurens geen reden om het niet te regelen. „De kans dat ik volledig arbeidsongeschikt raak lijkt me niet groot, maar het kan iedereen overkomen. Natuurlijk heb ik spaargeld en overwaarde in mijn huis, maar als er écht iets gebeurt red je het daar niet mee. Niet op de lange termijn.”



Hij deed als zelfstandige eerst een paar stappen terug, om aan iets moois te kunnen bouwen. „Voorheen reed ik een nieuwe Volvo van de zaak, nu rijd ik in een youngtimer omdat ik de kosten zelf draag. Dat accepteer ik. Net zoals ik accepteer dat een deel van de omzet naar een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) gaat.”

Laurens keek naar verschillende opties, zoals een AOV en een broodfonds. „Hoe je het regelt bepaal je zelf als ondernemer. Maar ik heb het thuis besproken, zodat we samen zeker weten dat we ons huis niet hoeven te verkopen als ik onverwacht arbeidsongeschikt zou raken.”



Dat er een verplichte AOV voor zelfstandigen aan leek te komen, bevestigde hem in zijn keuze om het nú te regelen. „Als ondernemer wil je zelf je keuzes maken, niet gedwongen worden in een standaardoplossing. Door het nu te regelen kon ik zelf bepalen wat bij mij en mijn situatie past.”

Laurens Kalverboer. Foto: Dingena Mol

Van dichtbij zien hoe het mis kan gaan

Kort nadat Laurens zijn verzekering had afgesloten, kreeg hij binnen zijn vriendenkring een vervelende bevestiging van zijn keuze. „Een bevriende ondernemer kreeg de diagnose Parkinson. Zij en haar partner dachten het financieel goed geregeld te hebben, maar zagen ineens hoe hard het gaat als je niet meer kunt doen wat je altijd deed. Hun wereld stond van de ene op de andere dag op z’n kop.”



Het maakte hem bewust van de risico’s die ondernemers lopen, zowel fysiek als ook mentaal. „Burn-out, stress, mentale uitputting. Ook in mijn eigen werk zie ik dat vaak voorbijkomen. Die risico’s lijken me in mijn geval groter dan fysiek letsel.”



Daarom zocht hij een verzekeraar die niet alleen uitkeert, maar ook investeert in preventie. „Ik kwam uit bij a.s.r. Zij combineren zekerheid met aandacht voor preventie, bijvoorbeeld coaching bij stress of burn-out. Dat spreekt me aan, omdat mentale fitheid minstens zo belangrijk is als fysieke gezondheid.”

Financieel goed geregeld om vrijuit te ondernemen

Als ondernemer kijkt Laurens graag vooruit. „Minstens een paar jaar, omdat je wilt weten wat er op je af komt.” Dat geldt voor zijn bedrijven, net als voor een mogelijke situatie van arbeidsongeschiktheid. „Als je in de problemen komt ben je in je hoofd bezig met herstel en heel veel andere zaken. Dan wil je niet óók nog eens gestrest zijn over je financiën. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.”



De verzekering biedt hem veel waarde voor het geld. „Voor mij was het een no-brainer. Het geeft mij en mijn gezin de rust om vrijuit te ondernemen. Precies waar ik van droomde toen ik een jaar geleden van start ging.”