Horeca: mensenwerk of overgenomen door robots? ‘Robots nu nog gimmick, maar zal op termijn veranderen’

In sommige steden is nauwelijks nog een terras te vinden waar een ober komt vragen wat je wilt drinken. QR-codes en zelf bestellen zijn steeds vaker de norm. Zover is het nog niet overal. ‘Gelukkig’ roept de een, ‘jammer’ vindt de ander. „Het is ook een generatiedingetje.”

Lees verder onder de advertentie

Ga je echt uit eten? Of gewoon buiten de deur je maag vullen? In het eerste geval wil je in de watten worden gelegd, in het tweede gaat het vooral om gemak en efficiëntie. Het is deze scheidslijn die de komende jaren gaat bepalen in hoeverre je nog met horecamedewerkers aan je tafel te maken krijgt, schrijft Brabants Dagblad.

Automatisering in de horeca

In de binnensteden van Den Bosch, Tilburg en Oss is nu nog weinig te merken van de automatisering die zijn beslag heeft op de horeca. „Wat kan ik voor u inschenken?”, klinkt het op vrijwel elk terras. Het is een vraag die in het Noorse Stavanger al jaren nauwelijks gehoord wordt. Op vrijwel elke terrastafel prijkt een QR-code. Wie iets wil bestellen, moet zelf aan de bak. En of je alvast wilt aangeven hoeveel fooi je wilt geven.

Robots schelen ons veel kilometers Julius Cheng Mellow Dining

Het is een trend die ook in onze Randstad doorzet, ziet Julius Chen. „Met veel internationaal publiek en met medewerkers die het Nederlands vaak niet machtig zijn, is het veel praktischer om de bestellingen door de gasten zelf te laten doen”, weet de manager van restaurant Mellow Dining in Oss.

Lees verder onder de advertentie

In zijn zaak geen QR-codes, maar wel robots die gerechten naar de tafels transporteren. Volgens Chen zijn ze er vooral om het personeel te ondersteunen bij het sjouwwerk. „Het scheelt ons veel kilometers.”

Lees ook: 2024 was uitdagend horecajaar: ‘Innovaties en verduurzaming bieden in 2025 veel kansen’

Menselijk contact blijft de norm

De gerechten worden aan tafel nog steeds uitgeserveerd door menselijke medewerkers. Mellow Dining is weliswaar een all-you-can-eatrestaurant, maar dan wel in het wat hogere segment. En dat betekent volgens Chen dat menselijk contact de norm is en blijft.

Lees verder onder de advertentie

„We schakelen binnenkort wel over op tablets in plaats van menukaarten. Mensen kunnen dan op gerechten klikken en meer informatie krijgen. Het werkt efficiënter, maar is ook een extra service. En mensen die er niet uit komen, kunnen altijd nog gewoon bij een ober bestellen.”

Bij Gourmet Market in Tilburg zijn ze al een stap verder. Daar kunnen bezoekers door niet minder dan zeventien menukaarten scrollen op hun eigen telefoon. Wie sushi wil, bestelt iets uit de Japanse keuken, wie voor pizza gaat, laat iets komen van de Italiaan. „In het begin reageerden mensen wel wat terughoudend. We zaten in de coronatijd en mensen associeerden QR-codes met beperkingen en verplichtingen. Dat gevoel is nu wel weggeëbd. Zelf bestellen lijkt in eerste instantie wat afstandelijk, maar je maakt het vooral toegankelijk voor iedereen”, stelt manager Robin Wijnen. „Je moet er alleen voor zorgen dat het goed werkt. En dat doet het bij ons.”

Op termijn kun je in elke taal zeggen wat je voorkeuren en allergieën zijn en krijg je een passende selectie gerechten gepresenteerd Robin Wijnen Manager Gourmet Market

Volgens Wijnen staan we pas aan het begin van een onomkeerbare ontwikkeling. „Wij lopen hierin graag voorop, omdat we alleen maar voordelen zien. We hebben de afspraak met softwareontwikkelaar Butlaroo dat we hun innovaties graag testen. Zo kun je straks op je telefoon precies zien hoe je gerecht wordt bereid. En op termijn kun je in elke taal inspreken wat je voorkeuren en allergieën zijn en krijg je een passende selectie gerechten gepresenteerd.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Efficiënter werken, grotere marges en extra oog voor de klant: hoe AI de horeca kan helpen

Robots als gimmick

Tim Wijdemans van Koninklijke Horeca afdeling Tilburg denkt dat gasten in de toekomst de portemonnee moeten trekken voor persoonlijk contact. „Maar dat is denk ik nog ver weg. Die robots in restaurants zijn nu nog vooral een gimmick in mijn ogen. Leuk om te zien, maar niet heel effectief. Dat zal op langere termijn wel veranderen. Ga je voor een simpel biertje op het terras of een snelle hap, dan zit je ook niet per se te wachten op persoonlijk contact. Dat is iets anders dan wanneer je een avond uit gaat.”

„In bourgondisch Den Bosch houden we het voorlopig bij echte medewerkers”, stelt Jan Witmer, voormalig regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland en exploitant van hotel/restaurant KASerne. Op de terrassen in de binnenstad lopen nog gewoon serveersters en obers rond om de klassieke vraag te stellen. Het zijn in de Brabantse hoofdstad vooral de tapaszaken en andere restaurants waar je onbeperkt kunt eten waar gewerkt wordt met digitale menukaarten.

Lees verder onder de advertentie

Ontsnappen aan computers

„Automatisering wordt hier vooral ingegeven om kosten te besparen”, weet Witmer. „De afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met enorme stijgingen van energie-, loonkosten en inkoop. Als je door efficiënter te werken kosten kunt besparen, moet je dat zeker doen. Maar horeca is volgens mij nog steeds mensenwerk. Je wilt op zo’n moment juist even ontsnappen aan computers en schermen. Maar misschien is dat ook gewoon een generatiedingetje. Jongeren denken daar vaak heel anders over.”