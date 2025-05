Lees verder onder de advertentie

Natuurlijk hadden de oprichters van CIRCULR. die ton van de Fair Future Challenge graag willen winnen, om hun impactstartup versneld te kunnen laten groeien. Het mocht niet zo zijn. Maar uit het veld geslagen? Verre van, zegt een opgewekte medeoprichter Fleur Nijland. „Dat we al zo ver zijn gekomen, betekent dat we goed bezig zijn: de sportwereld 100 procent circulair en klimaatneutraal maken.’’

De Fair Future Challenge is een initiatief van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en VriendenLoterij. De challenge is bedoeld voor ondernemers met een duurzaam of sociaal product of dienst voor consumenten en die in de startup of scale-upfase zitten. Uit liefst 758 inzendingen werden 20 finalisten gekozen die de kans kregen om hun duurzame producten aan een publiek van investeerders, inkopers en pers te presenteren.

CIRCULR. werd finalist, maar geen winnaar. Fleur – die zich bezighoudt met marketing, sales en operations – heeft deelname in elk geval als heel positief ervaren. ,,Er waren bijna 800 inzendingen, hartstikke veel. Dat betekent dus dat er heel veel startups bezig zijn met impact maken. Ze willen dingen veranderen. Het is super om te zien hoe iedereen zich inzet, op elk gebied. Daar krijg ik ook weer energie van. Van alle finalisten zijn wij de enige startup die in de sport actief is. Door deze challenge zijn we – dankzij Stichting DOEN – ook echt in de picture gekomen. Met CIRCULR. hebben we een duidelijk doel voor ogen en gaan volle kracht vooruit.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: ‘Eindelijk kan de handrem eraf’ – Winnaars Fair Future Challenge ontvangen 100.000 euro

Kim Lammers als uithangbord CIRCULR.

CIRCULR. is in 2022 opgericht door Kim Lammers, Floris Verheij en Fleur Nijland en moet hét circulaire label van de sportwereld worden. Voormalig tophockeyster Kim Lammers is het uithangbord van de startup uit Weesp. Een van de ambities is om als label in de kleding van TeamNL terecht te komen. En samen met een Nederlands sportmerk dé circulaire kledingpartner van NOC*NSF te worden.

CIRCULR. richt zich op de ontwikkeling en productie van circulaire grondstoffen, halffabricaten en complete sportieve producten. Denk aan circulaire sportkleding, hesjes, tassen, pionnen, bidons en boarding langs het veld. In 2024 verkocht het bedrijf circa 150.000 circulaire pionnen, onlangs is gestart met de verkoop van training hesjes. CIRCULR. werkt samen met kledingmerken als The Indian Maharadja, JDH, Velor en Pure Waste. Een toenemend aantal bedrijven schaft circulaire sportkleding van CIRCULR. aan: van hardloop- en wielrenshirts tot sweaters en T-shirts. Het jonge bedrijf richt zich op partnerships met grootschalige sportevenementen waar deelnemers vaak een shirtje van het evenement cadeau krijgen, denk aan marathons en fietstoertochten.

Lees verder onder de advertentie

Inzamelinitiatief ClubHub

Voor een circulair systeem is gescheiden inzameling van producten onmisbaar. Daarom heeft CIRCULR. inzamelinitiatief ClubHub opgezet. Via ClubHub – in mei 2024 gelanceerd – kunnen Nederlandse sportverenigingen en hun leden versleten of in onbruik geraakte sportkleding en -materialen inleveren. Zo wordt verspilling van jaarlijks miljoenen kilo’s aan sportmaterialen en -kleding via het restafval – dat meestal in de verbrandingsoven terecht komt – tegengegaan, het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt en de impact van sport op het milieu verkleind.

Lees ook: Van Volendam tot Wolfsburg: profclubs trainen met sportartikelen van Kim Lammers

DHL vriend van CIRCULR.

ClubHub haalt de in onbruik geraakte sportkleding en -materialen op woensdagen en vrijdagen met eigen bakwagen zelf op, mits deze ClubHubs op de ClubHub-route liggen. Ligt een club niet op deze route, dan kunnen de ingezamelde sportmaterialen in een doos bij een DHL ServicePoint worden afgegeven. Fleur: ,,Omdat DHL onze partner is, kunnen clubs kosteloos een verzendlabel uitdraaien in hun eigen Clubaccount. Deelname aan ClubHub is sowieso kosteloos voor sportverenigingen. Zo hoeft een kleine clubkas circulariteit niet in de weg te staan.’’

Lees verder onder de advertentie

De ingezamelde spullen worden in Weesp gesorteerd en gaan vervolgens naar verschillende recyclingbedrijven, die het weer tot grondstof verwerken voor nieuwe sportieve producten. Het gaat niet alleen verspilling tegen, maar beperkt ook de uitstoot van CO2, vermindert het energieverbruik en bespaart miljoenen liters water.

Doel: 500 aangesloten clubs in 2027

Begin deze week werd gevierd dat de honderdste Nederlandse sportclub is aangesloten bij ClubHub. Dat gebeurde in het clubhuis van AH&BC in Amsterdam. Fleur: ,,We zitten intussen op 105 verenigingen. Ik vind dat we in een jaar tijd ver zijn gekomen, zeker wanneer je bedenkt dat er een winter- en zomerstop tussen zat. De eerste honderd zijn het moeilijkst. Ons doel is 500 aangesloten clubs in 2027.’’

Het merendeel van de aangesloten clubs betreft hockeyverenigingen. Niet zo gek, met Kim Lammers als uithangbord: zij speelde 200 interlands en scoorde 124 doelpunten voor de Nederlandse vrouwenploeg. Fleur: ,,Maar alle soorten clubs zijn welkom: voetbal, tennis, volleybal, handbal, basketbal, noem maar op. Groot en klein. Wij benaderen de clubs zelf, maar clubs kunnen ons ook zelf benaderen. We hopen uiteindelijk dat sportverenigingen en bedrijven gaan inzien wat de voordelen op het gebied van duurzaamheid zijn als ze met ons gaan samenwerken. We doen bovendien leuke acties voor zowel de leden als de club waarbij er extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarbij komt: als ‘ClubHub Club’ krijg je korting op circulaire trainingsmaterialen.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Dewi wil Tony’s Chocolonely van cosmetica worden: ‘Willen duurzame huidverzorging mainstream maken’