Joost werkt met zijn lasbedrijf voor Tesla en VDL, nu begint hij een restaurant: ‘Het gaat om plezier niet om poen’

Een bedrijf met 34 man dat staat als een huis, klanten als Tesla en Heijmans op je naam en tóch besluiten: ik begin opnieuw. Niet omdat het moet, maar omdat het kriebelt. Joost van den Hooven ruilt zijn zorgvuldig opgebouwde lasimperium niet in, maar zet er een tweede wereld naast, eentje waar fouten meteen zichtbaar zijn en beleving allesbepalend is.

Met Elektrolas Lastechniek werkt Joost van den Hooven voor aansprekende partijen zoals Heijmans, Tesla en VDL. Een solide bedrijf, daarom zag hij ruimte om iets nieuws te starten. Zo komt het dat hij samen met een vriend werkt aan restaurant Royal. Van de maakindustrie naar de horeca dus. Een vreemde stap? Helemaal niet, vindt deze ondernemer.



Joost richtte Elektrolas ruim 25 jaar geleden op. Het bedrijf heeft 34 medewerkers en zit in Waalwijk. Het helpt maakbedrijven hun lasprocessen te verbeteren en richt zich daarbij op mensen, machines, middelen, materialen en methoden. Je kunt bij Elektrolas bijvoorbeeld terecht voor cobots. „Mijn MT gaf aan meer sturing en begeleiding nodig te hebben. De gedetailleerdheid die nodig is om van de 9 die Elektrolas is een 10 te maken, heb ik niet. Ik bouw liever iets nieuws op. Dus heb ik een directeur aangenomen.’’



Logisch vervolg op Elektrolas

Met Elektrolas heeft Joost nog volop groeiplannen. Het bedrijfspand wordt komend jaar twee keer zo groot. „Ik blijf nauw betrokken bij de strategie, het beleid en de marketing. Elektrolas blijft mijn kindje, maar het is ook een solide onderneming. Daardoor heb ik nu de ruimte om iets nieuws op te bouwen.”



Hij ziet zijn restaurant Royal in Drunen als een logisch vervolg op wat hij met Elektrolas al jaren doet. „Bij Elektrolas brengen we ook mensen samen. We hebben dagelijks een goedverzorgde lunch. Er is een professionele keuken. We organiseren regelmatig borrels en bijeenkomsten voor klanten en medewerkers. Ofwel: gastvrijheid, delen en mensen samenbrengen. Een flinke overeenkomst met horeca dus.”

Champions League in gastvrijheid

Leuk feitje: Elektrolas heeft een eigen speciaalbier, Lasschuim, dat straks ook verkrijgbaar is bij Royal. „Ik heb bijbanen gehad in de horeca, maar ik ben nooit leidinggevende of kok geweest”, vertelt Joost. „Deels stap ik een nieuwe wereld in, maar zowel lastechniek als horeca zijn branches waarin de prijzen en logistiek moeten kloppen en je moet doen wat je zegt.”



Bij Elektrolas draait het om techniek en rationele zaken. In de horeca draait het om fun, beleving en gastvrijheid. Joost: „Maken we bij Elektrolas een keer een fout, dan horen we: ‘Los het op.’ Doen we iets verkeerd bij Royal, dan zien we dat terug op social media. Royal voelt nu al als de Champions League in gastvrijheid, ook al zijn we nog niet eens echt begonnen.”



Aan de lange termijn denken

Wat bij Royal totaal anders gaat dan bij Elektrolas, zijn de gesprekken met leveranciers. „We gingen in gesprek met een brouwer”, vertelt Joost. „Onze contactpersoon bleef maar zeggen welke prijs hij ons kon bieden, terwijl wij wilden weten hoe hij ons gaat helpen om succesvol te worden. We zoeken een verbintenis voor de komende tien jaar, net zoals we dat bij Elektrolas altijd doen.”

In de horeca wordt volgens hem veel meer op de korte termijn gedacht. „Ik weet dat de marges dun zijn in de horeca, maar ik geloof dat inkoop niet bepaalt wat we gaan verdienen. Het zijn de tevreden klanten die dat gaan doen. En zo werkt het bij Elektrolas ook: tevreden mensen komen terug en vertellen het door.’’

Het gaat om plezier en prestige

Joost kocht het pand voor Royal tweeënhalf jaar geleden samen met zijn jeugdvriend Sander van Delft, ook ondernemer en eigenaar van JM Van Delft & Zn. Joost: „Er had een zaak ingezeten die failliet was gegaan. Ons streven is om iets moois te maken voor ons dorp Drunen. Het gaat om plezier en prestige, niet om poen.”



Natuurlijk is hun ideaal een volle zaak met tevreden gasten en een kassa die overstroomt, maar ze zouden het prima vinden om de eerste paar jaar geen winst te maken of zelfs verlies te lijden. „Hoeveel verlies we zouden accepteren? Dat ligt niet vast, hierin vaar ik op gevoel.’’

Banken investeren nu niet in de horeca

Joost en Sander zochten een tijd naar een derde compagnon met horecaervaring om de dagelijkse leiding op te pakken. Joost: „Die vonden we niet. Banken investeren nu niet in de horeca en al helemaal niet in zo’n grote tent als Royal.’’



Daarom zoeken ze nu ervaren horecamensen die ondernemend zijn en mee willen bouwen aan Royal, zonder dat ze mede-eigenaar zijn. „Zoals de barprofessionals die je in Zuid-Europese landen veel ziet. Vaak tappen ze al jarenlang vol passie in hetzelfde restaurant een glas bier, met alle tijd om hun gasten te verwennen. Royal moet een plek worden vol beleving en gastvrijheid. Een zaak waar mensen graag komen, om te ontspannen en lachen. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar je goed kunt eten.’’



Eclectische jaren 30-stijl

Johan Busio, een zeer ervaren chef-kok uit Den Bosch, gaat het keukenteam opbouwen. Joost: ,,Ook zal hij zelf een paar dagen per week gaan koken.’’ Twee bedrijfsleiders zullen de vloer aansturen. ,,En wij pakken een wat grotere rol, zullen de koers en sfeer bepalen en dus het risico dragen. Dat vind ik prima, deze beslissing past bij mij als gevoelsmens. Ik ben niet van de in beton gegoten plannen.’’

Joost en Sander verwachten voor de zomer open te kunnen gaan. Een enorme houtskoolgrill staat al klaar. De inrichting is volledig nieuw, maar ademt de eclectische stijl van de jaren 30 met typische art deco-kenmerken. Om de U-vormige bar staan 25 krukken, aan de tafels kunnen ruim 60 personen zitten. Achterin de restaurantzaal kunnen straks ook nog 60 gasten lunchen en dineren. De emotie die ook bij horeca hoort, voelt Joost al. „Ik ben trots op het restaurant, terwijl we nog niet eens open zijn … dat slaat toch nergens op?’’