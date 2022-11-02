Jumbo stopt per direct met omstreden reclamespot rond WK Qatar

Jumbo stopt per direct met zijn WK-reclamespot met dansende bouwvakkers. Dat heeft de supermarktketen besloten nadat op sociale media grote ophef was ontstaan. Het WK voetbal in Qatar is namelijk omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen.

"We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest", laat Jumbo weten in een verklaring. "Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan."