Klimaatactivisten blokkeren scheepsverkeer op Rijn bij Basel

Klimaatactivisten hebben vrijdag urenlang het scheepsverkeer op de Rijn bij de Zwitserse stad Basel geblokkeerd met een protestactie. Daarbij hingen activisten sinds de vroege ochtend met touwen aan een brug in het centrum van Basel en werd een spandoek opgehangen onder de brug. Inmiddels is de actie beëindigd.

Ook stonden veel demonstranten op de Dreirosen-brug zelf. Door de actie van de groepering Collective Climate Justice werden ongeveer twaalf schepen waaronder olietankers urenlang tegengehouden omdat de politie uit veiligheidsoverwegingen het scheepsverkeer op de Rijn had stilgelegd. De activisten die aan de brug hingen zijn gearresteerd.

Op het spandoek stond de tekst: "Bewegingsvrijheid voor mensen in plaats van olietankers". Er zijn vaker protesten van klimaatactivisten in Zwitserland, waarbij onder meer drukke snelwegen werden geblokkeerd. Eerder deze week was er ook een protestactie op het Locarno Film Festival in Zwitserland.