Restaurant Choux ontvangt Michelinster én 10 van Het Parool: ‘Elke minuut komen er drie reserveringen binnen’

Het verkrijgen van een Michelinster heeft twee kanten, zeggen ondernemers. Het zorgt voor meer bezoekers, wat fijn is, maar je voelt ook een extra druk op je schouders. Daar komt nog iets bij voor chef-kok Merijn van Berlo van Restaurant Choux in Amsterdam. Het restaurant ontving de eerste 10 van Mara Grimm, culinair recensent van Het Parool .

Dat je als chef-kok een Michelinster krijgt voor je restaurant is lang niet iedereen gegeven. Daar was chef-kok Merijn van Berlo afgelopen oktober al zeer blij mee. Hij hoopte in eerste instantie op een groene ster, een onderscheiding voor restaurants waar duurzaam koken hoog in het vaandel staat, want elk jaar hoopte hij al op een Michelinster en die kwam maar niet. Toen de ster dit jaar eindelijk kwam, was hij al blij verrast.

Eerste 10 ooit van Het Parool voor Restaurant Choux

Maar daar bleef het niet bij voor Van Berlo. Zijn restaurant werd in oktober ook bezocht door Mara Grimm, culinair recensent van Het Parool. In haar recensie schrijft ze: „Er is geen speld tussen te krijgen. Choux heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot het duurzaamste, meest pretentieloze en eigenste restaurant van de stad.” En zo ontving het restaurant de eerste 10 van Grimm.

We zaten dit jaar al zo goed als vol na de Michelinster. Het lijkt alsof het geluk niet op kan Merijn van Berlo

Chef-kok Merijn van Berlo kan het niet geloven en is sprakeloos, zegt hij tegen Het Parool. De 10 kwam nogal onverwachts. Zo zegt Van Berlo dat hij een halve nekblessure heeft overgehouden aan het moment dat het bericht bij hem binnenkwam. Natuurlijk werd het moment ook groots gevierd. De medewerkers van het restaurant ontkurkten champagne en scandeerden ‘10, 10, 10’ door het restaurant, vertelt Van Berlo.

Hoe voelt dat nu, een Michelinster én een 10? Volgens van Berlo wegen de twee even zwaar. Sinds het restaurant de ster heeft, merkt hij dat het de afgelopen weken al drukker was. Maar nu helemaal vertelt hij: „Sinds vanochtend 6.30 uur komen er elke minuut drie reserveringen binnen. We zaten dit jaar al zo goed als vol na de Michelinster. Het lijkt alsof het geluk niet op kan.”

Michelinster zorgt voor druk

Dat het hebben van een sterrenrestaurant extra druk met zich meebrengt, kunnen Simon Witmaar en Tim van der Molen, voormalige eigenaren van restaurant Coulisse, over mee praten. Hun restaurant moest in mei sluiten. Simon Witmaar vertelde dat het hebben van een Michelinster niet alleen maar pracht en praal is. „Zodra je een ster krijgt, hebben mensen een andere verwachting van je restaurant.”

En ook chef-kok Erik de Mönnink, van hotel-restaurant De Swarte Ruijter in Holten, vertelde eerder dat een ster niet voor significant meer omzet zorgt, maar wel een stuk meer stress met zich mee brengt.

