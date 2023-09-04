Kop koffie in grote steden goedkoper, vraag havermelk daalt

De prijs van een kop koffie in de grote steden is vorig jaar met gemiddeld 6 procent gedaald. Landelijk is de prijs juist 3 procent gestegen, meldt vakblad Misset Horeca na onderzoek. De onderzoekers constateren ook dat de populariteit van plantaardige cappuccino afneemt.

De exacte reden voor de prijsdaling in de grote steden is niet bekend. Mogelijk accepteren de gasten de hoge prijzen niet meer en zien ondernemers zich gedwongen de prijs te verlagen, stelt Misset Horeca.

In de afgelopen tien jaar werd een kopje koffie ruim 30 procent duurder. Tussen 2021 en 2022 schoot de prijs als gevolg van inflatie, de oorlog in Oekraïne en de stijging van energie- en grondstofprijzen die daarmee gepaard gingen, met 8 procent omhoog. In een middelgrote stad in de provincie Utrecht is een kopje koffie met gemiddeld 2,20 euro het goedkoopst. In Gelderland moet 3,40 euro neergeteld worden, waarmee de provincie het duurst is.

De afgelopen jaren nam het aandeel horecazaken dat plantaardige zuivelvarianten voor cappuccino en latte aanbood, fors toe. Van 57 procent in 2020 tot 75 procent in 2022. Maar aan die opmars kwam een einde: in 2023 nam dit af tot 67 procent. Bij veel van deze bedrijven worden slechts enkele plantaardige cappuccino's per dag besteld.