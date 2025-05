‘Duizenden euro’s kwijt’ door grote stroomstoring in Spanje: lessen voor ondernemers hier

Lees verder onder de advertentie

In Spanje en Portugal viel op maandag rond 12.33 uur ineens de stroom uit. Rond zes uur vanochtend liet de Spaanse netbeheerder Red Eléctrica weten dat het elektriciteitsnet weer voor 99 procent is hersteld. In Portugal waren de grootste problemen opgelost rond maandagavond tien uur. De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend, maar duidelijk is dat de schade enorm is. In beide landen lag de economische bedrijvigheid voor langer dan tien uur helemaal stil.

Horeca: koken op gas, maar pinbetalingen liggen plat

Voor ondernemers die afhankelijk zijn van koeling, zoals kleine supermarkten en winkels, had de stroomstoring meteen grote gevolgen. In Sevilla gaf David Suárez, chef-kok en mede-eigenaar van Pureza del Sur, aan: „We verkopen alleen nog flessen die nog koud zijn. We hebben geen keuken, omdat stadsgas ook elektriciteit nodig heeft”, aldus de ondernemer in de Spaanse krant El País.

Alles dat in de koelkast zit, gaat de vuilbak

Ook de Vlaamse Dominique laat in een video de gevolgen van de stroomstoring voor zijn horecazaak zien. „Alles is donker en leeg”, zegt Dominique terwijl hij in zijn verlaten en donkere cocktailbar staat. Geen enkel elektrische apparaat werkt. Zo ook zijn koelkast en vriezer niet. „Alles dat in de koelkast zit, gaat de vuilbak in en alles qua voorraad in de diepvries, hoe lang blijft dat koel?”, vraagt hij zich af. „Allemaal kapitaal. Duizenden euro’s. Allemaal kwijt.”

Mocht dit scenario zich in Nederland afspelen, dan rijst al snel de vraag bij ondernemers: ben ik voor deze schade door stroomuitval verzekerd? De Ondernemer vroeg het na bij verschillende verzekeraars.

In Madrid kozen sommige cafés ervoor om ondanks de stroomstoring open te blijven. Herente Wilmet, eigenaar van café Los Almendros, vertelt: „Niets technologisch werkt. De stroom is vier keer uitgevallen, maar we blijven klanten ontvangen omdat we gasflessen hebben om te koken. Ze moeten alleen wel contant betalen, en we hebben nu al minder klanten omdat alles stil is gevallen.”

De situatie laat zien hoe belangrijk het is naast een elektronisch betaalsysteem altijd een alternatief achter de hand te hebben, zoals contant geld of een mobiele oplossing.

Wat als de stroom 72 uur uitvalt?

Ook in Nederland zou een langdurige stroomstoring een groot deel van de winkelstraten platleggen. De Ondernemer schetste eerder een doemscenario voor de retail: „Als de stroom 72 uur uitvalt, kunnen winkels hun gekoelde producten weggooien, vallen betaalsystemen uit en ontstaan er logistieke problemen.”

Die problemen kun je beperken als je voorbereid bent op stroomuitval. Zo kon supermarktketen Mercadona, marktleider in Spanje, vrijwel normaal doorgaan dankzij noodgeneratoren in hun winkels. Ook warenhuisketen El Corte Inglés hield zijn vestigingen open.

Zoals Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland eerder tegen De Ondernemer zei: „Voor een stroomstoring van 72 uur moet je voorbereid zijn, met een noodpakket, extra brandstof en indien mogelijk een aggregaat.” De stroomstoring laat zien dat investeren in een noodaggregaat of back-upvoorziening geen luxe is, maar een essentiële bedrijfsvoorwaarde kan zijn.

Hamsteren door stroomuitval

Ondanks de boodschap vanuit de overheid dat iedereen vooral rustig moet blijven, ontstonden er al gauw lange rijen bij de supermarkten voor flessen water en wc-papier. In de Spaanse stad Cádiz ontstond een run op campinggasbranders, vertelt een verkoper uit El Puerto: „Dit was de laatste!”, riep hij tegen toegestroomde klanten.

In Bilbao sloten veel winkels preventief hun deuren. Een winkelier uit de wijk Basurto vatte de situatie treffend in Cadena SER samen: „Wat het meest beangstigend is, is om te zien hoe totaal afhankelijk we zijn van elektriciteit.”

Wat Nederlandse ondernemers kunnen leren van de stroomstoring in Zuid-Europa: De ervaring in Spanje en Portugal benadrukt het belang van:

• Noodplannen en alternatieve energievoorzieningen (aggregaten, gasinstallaties)

• Back-up voor betaalsystemen (contant geld, mobiele terminals)

• Voorraden aanpassen op risico’s (minder bederfelijke waar op voorraad)

• Crisiscommunicatie naar klanten (wat werkt er nog wel?)

