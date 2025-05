De consument kon in 2024 in iets minder winkels met contant geld betalen. Vooral in de grote steden, apotheken en bioscopen komt dit steeds vaker voor.

Pin only: vooral in grote steden kan er minder vaak met cash in winkels betaald worden

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn jaarlijkse onderzoek. Onderzoeksbureau Locatus bezocht voor de studie 5.000 winkels en 900 marktkramen. Daaruit komt naar voren dat klanten in 2024 bij 4,8 procent van de winkels alleen konden pinnen, tegen 4,5 procent in 2023. DNB ziet nu voor het eerst marktkramen waar mensen niet met contant geld kunnen betalen, namelijk dertien.

In woonplaatsen met meer dan 175.000 inwoners kan bij 1 op de 10 verkooppunten alleen met pin worden betaald

Pin only-stickers populair in bios en apotheek

De mate waarin contant geld wordt geaccepteerd verschilt flink per sector en ook per regio. Bij steeds meer ondernemers in de sectoren bioscopen en apotheken hangen er ‘pin only’-stickers. In 2024 accepteerde 38 procent van de bioscopen geen cash, dat was in 2023 nog 27 procent. Dit gold voor 21 procent van de apotheken in 2024, tegen 16 procent in 2023.

Daarnaast kende ook de sector parkeren met 21 procent een relatief hoog aandeel aan locaties waar niet contant betaald kan worden. Verder blijken winkels die deel uitmaken van een keten vaker alleen pinbetalingen te accepteren (6 procent) dan zelfstandige winkels (4 procent).

Grotere steden mijden vaker contant geld klant

De ‘pin only’-winkels bevinden zich vooral in de grotere steden. In woonplaatsen met meer dan 175.000 inwoners kan bij 1 op de 10 verkooppunten alleen met pin worden betaald, terwijl dit in de dorpen met minder dan 5.000 inwoners bij 1 op de 100 geldt. Ook zijn er verschillen tussen de provincies.

Van de winkeliers die wel een betaalbeleid duidelijk maken, doen één op de vijf dit met ‘pin only’-stickers

In deze provincie is cash geen probleem voor ondernemers

Flevoland en Noord-Holland hebben met gemiddeld 10 procent en 8 procent van de bezochte winkellocaties de meeste ‘pin only’-stickers, terwijl in Zeeland alle winkels uit het onderzoek contant geld accepteren.

De meeste winkels (75 procent) geven niet met stickers of bordjes aan hoe de klant bij hen kan betalen. Klanten mogen er in deze winkels vanuit gaan dat zij kunnen kiezen tussen betalen met pin of contant. Van de winkeliers die wel een betaalbeleid duidelijk maken (25 procent), doen één op de vijf dit met ‘pin only’-stickers.