Kredietbeoordelaar Moody's ziet risico's in onzeker Brits beleid

Het beleid van de Britse regering wordt steeds onvoorspelbaarder. Ook is het risico dat het Verenigd Koninkrijk zijn schulden niet meer kan betalen toegenomen, stelt kredietbeoordelaar Moody's. Die kiest er dan ook voor om de outlook van het land op negatief te zetten. Dat is een stap op weg naar een lagere kredietbeoordeling en dat kan weer zorgen dat Groot-Brittannië hogere rente moet betalen op die schulden.

De onrust die de afgelopen weken is ontstaan tijdens de regeerperiode van premier Liz Truss, heeft duidelijk voor zorgen geleid bij Moody's. De kredietbeoordelaar ziet namelijk ook een risico op een blijvende verzwakking van de geloofwaardigheid van het beleid. Truss wilde verschillende belastingen verlagen om de groei van de economie aan te wakkeren. Dat moest betaald worden door geld te lenen op de financiële markten, maar de staatsschuld van het Verenigd Koninkrijk is na de coronacrisis al hoog.

De mate waarin de Britse regering vertrouwen kan wekken dat zij financieel verstandig te werk gaat, zal een grote rol spelen bij de beslissing of de kredietrating van de Britten omlaag gaat. Die is door de brexit al verschillende keren afgeschaald en staat momenteel op Aa3, het vierde niveau bij Moody's.

De kredietbeoordelaar meent dat de Britse economie "rijk, concurrerend en divers" is. De instituten in het land zorgen voor een sterke overheidsondersteuning en zal ervoor zorgen dat het land schokken kan blijven opvangen. Dat was ook te zien tijdens de coronacrisis, stelt Moody's.