Het was niet per se zijn plan om het schoenenmerk over te nemen. Maar begin dit jaar, toen Nick de Ronde Bresser (32) meer over de stand van zaken bij Van Lier te weten kwam, zag hij mogelijkheden. Hij wist ceo Geert van Spaendonck te overtuigen en wil van het 200 jaar oude Van Lier weer een iconisch merk maken.

„Het was een heel chaotische periode, maar we hebben het nu redelijk op orde”, begint Nick de Ronde Bresser het gesprek. De ondernemer die sinds 19-jarige leeftijd een eigen schoenenmerk heeft onder de naam Mipacha is sinds eind augustus ceo van Van Lier. Het meer dan 200 jaar oude schoenenmerk maakte toen onder zijn leiding een doorstart.

Het bedrijf had de zaken al een tijd niet op orde. „De kosten waren volledig uit de klauwen gelopen”, zegt Nick. Onder andere door de coronacrisis had het bedrijf 1,5 miljoen euro aan schuld. Ook maakte het schoenenmerk afgelopen boekjaar een nettoverlies van 1 miljoen euro op een omzet van 13 miljoen.

Van Lier moest op de schop

Nick raakte per toeval op de hoogte van de situatie bij Van Lier. Na twaalf jaar Mipacha was hij toe aan een nieuwe uitdaging. In Christina van Spaendonck (tot april nog ceo van Van Lier en dochter van oprichter Geert) zag hij een goede overnamekandidaat.

„Ze had zeker interesse, maar door de situatie bij Van Lier werkte dat niet.” Ook zal mee gespeeld hebben dat Christina afgelopen december al aangaf dat haar rol haar zwaar viel. Ze nam toen tijdelijk afstand van haar werk. De twee bleven wel contact houden en zo kwam Nick steeds meer te weten over wat er speelde bij het schoenenmerk.

De winkels hadden ze veel eerder moeten sluiten, die waren al een lange tijd totaal verliesgevend Nick de Ronde Bresser

„Het was niet al te best”, zegt hij daarover. „De winkels hadden ze veel eerder moeten sluiten, die waren al een lange tijd totaal verliesgevend. Maar ze bleven vechten voor wat ze hebben opgebouwd.”

Nick omschrijft Van Lier als een goede businesscase waarvan het onderliggende geraamte totaal op de schop moest. „Die infrastructuur is jaren opgebouwd en daardoor niet eenvoudig af te bouwen. Ze hadden daar zelf ook niet het geld en de capaciteit voor.”

Van verkoop naar overname

Door de goede reputatie van het merk en de hoge kwaliteit van de schoenen, deed Nick diverse pogingen om Geert te overtuigen het bedrijf met een herfinanciering over te nemen. „Hij wilde in het begin niets van mij weten. Hij dacht: Zo’n jonge gast kan de problemen die wij hebben helemaal niet oplossen. Ik dacht juist: Ik ben precies de doelgroep die deze schoenen moet gaan kopen en ik heb ongeveer dezelfde leeftijd als Geert had toen hij Van Lier overnam.”

Het zijn geen successen geworden, maar ik heb er wel megaveel van geleerd Nick de Ronde Bresser

Met wat aandringen kreeg Nick toch meerdere keren Geert zover om met hem om de tafel te gaan zitten. Hij wist pas op het allerlaatste moment zijn vertrouwen te winnen. Hoe? „Ik heb heel erg bij hem aangedrongen om met hem mee te gaan naar de fabrikanten in Portugal. In de dertien jaar dat ik Mipacha heb opgebouwd, heb ik in elk onderdeel in de schoenenbusiness veel ervaring opgedaan. Van productontwikkeling en productie in Peru en Turkije tot het opzetten van een retailnetwerk.” In de fabrieken in Portugal kon Nick aan Geert laten zien dat hij kennis van zaken had.

Maar ook zijn eerdere falen heeft hem geholpen. In 2018 redde hij de kledingmerken Gsus en Ontour Clothing van faillissement, maar geeft hij eerlijk toe: „Dat deed ik echt zonder plan. Ik dacht: ik ben handig met online, dus ik krijg die merken wel weer op de rit. Ik heb daar te veel hooi op mijn vork genomen. Het zijn geen successen geworden, maar ik heb er wel megaveel van geleerd.”

Herfinanciering of doorstart Van Lier?

Tot een herinvestering kwam het uiteindelijk niet, want op 12 augustus werden de drie belangrijke dochterondernemingen van schoenenmerk Van Lier failliet verklaard. De winkels waren al sinds mei gesloten, maar ook de website ging offline. Slechts tien dagen later, stond alles weer online en werd de doorstart bekendgemaakt. Met ondernemers Rick Schmitz en Martijn Migchelsen van zakelijk dienstverlener Firm24 wist Nick de financiering te regelen, maar dat was aanvankelijk voor herfinanciering.

„Het ging heel snel, maar het ging daardoor ook heel snel mis”, vertelt Nick. Hij wilde namelijk een WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) opzetten voor Van Lier. Daarvoor moest het bedrijf een keer een aflossing niet betalen, wat ze wel moesten melden bij de aandeelhouders (in juni 2023 ging Van Lier naar de beurs via handelsplatform Nxchange). Dat kwam ook de kredietverzekeraar ter oren die daarop besloot de kredietverzekering op te zeggen.

„Van Lier kon daardoor geen producten meer krijgen behalve als het bedrijf 1 miljoen euro aan schulden zou afbetalen, maar dat geld was er niet. Wij hadden ook niet ineens 1 miljoen extra. Herfinancieren werd heel lastig. Er was geen andere mogelijkheid meer dan toch faillissement aan te vragen.”

Snijden in Van Lier

De organisatie is volledig op de schop gegaan, vertelt Nick. Zo zijn het kantoor en magazijn van Van Lier in Breda gesloten en is het team van 28 man personeel naar zo’n 15 FTE gegaan. „Voor het personeel was dit echt niet leuk, maar om het bedrijf uiteindelijk weer winstgevend te krijgen moesten we wel.”

Zorg dat je doorgaat en de klanten blijft bedienen die je trouw zijn Nick de Ronde Bresser

Een groot deel van de productontwikkeling is ook verplaatst van Nederland naar de fabrieken in Portugal en AI wordt op zoveel mogelijk manieren in het bedrijf geïntegreerd. „We gebruiken het vooral bij productfoto’s en de klantenservice. Maar mensen krijgen nog wel een mens aan de lijn als ze bellen hoor”, zegt hij.

Een les die Nick door zijn eerdere ondernemingen leerde is: „Zorg dat je doorgaat en de klanten blijft bedienen die je trouw zijn. Focus op hen en ga niet allemaal gekke nieuwe dingen proberen.” Van Lier heeft volgens hem al een loyale doelgroep, maar die zijn daardoor ook niet massaal weggerend denkt Nick.

Van Lier en jongeren

Gemiddeld is die doelgroep 50 jaar oud. „Het wordt wel een uitdaging om de jongere generatie aan het merk Van Lier te binden”, stelt Nick. Maar aan de kwaliteit van de schoenen ligt het volgens de consument niet.

„Ik heb de laatste tijd met veel klanten gesproken en die vinden de prijs-kwaliteitverhouding van Van Lier de beste in de markt.” Waar het probleem tot nu toe vooral zat, is de positionering volgens Nick. „Ik wist tot twee jaar geleden niet dat Van Lier sinds 1815 bestaat en zo’n rijke historie heeft.”

We verkochten afgelopen jaar 120.000 schoenen en ooit waren dat er 200.000. Daar wil ik binnen vijf jaar naar terug Nick de Ronde Bresser

Met storytelling wil Nick vol inzetten op de historie van het merk. Zo wil hij de goedlopende schoenen van Van Lier niet als ‘oud’, maar als icons in de markt zetten. Een fysieke winkel ziet hij niet per se zitten, maar een ‘museumachtige’ flagshipstore waar de historie, 200 jaar aan vakmanschap, centraal staat, lijkt hem wel wat. Net als het terugbrengen van samenwerkingen met belangrijke Nederlandse organisaties, zoals Defensie en KLM.

De toekomst van Van Lier

Het begin met het faillissement was spannend met Van Lier, maar nu Nick ziet dat Van Lier 100 procent doorkan, heeft hij alle vertrouwen in de toekomst.

„We verkochten afgelopen jaar 120.000 schoenen en ooit waren dat er 200.000. Daar wil ik binnen vijf jaar naar terug. Ik vind dat we dan ook markt moeten hebben in Duitsland en voet aan de grond in de VS. Amerikanen vinden Nederlandse geschiedenis mooi. Historie van tweehonderd jaar aan vakmanschap, dat kun je gewoon verkopen. Dus hoe eerder, hoe beter.”