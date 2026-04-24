Kringloop grijpt in tegen doorverkopers, bijzondere spullen voortaan duurder: ‘Teleurstellend als mensen dit doen’

Met de populariteit van kringloopwinkels komt ook een keerzijde: handelaren die de mooiste vondsten uit de schappen halen om ze voor veel meer geld door te verkopen. Bij kringloopwinkel De Sirkel in Maarssen zien ze dit steeds vaker gebeuren. Om de winkel betaalbaar te houden voor iedereen, grijpt de organisatie nu in met een nieuwe prijsaanpak.

Lees verder onder de advertentie

Bij kringloopwinkel De Sirkel in Maarssen ziet medewerker Bianca van Arnhem de populariteit van kringloopwinkels al jaren toenemen. „Dat juichen wij natuurlijk toe. Wij zijn er niet alleen voor inwoners die minder te besteden hebben, ons doel is ook duurzaamheid”, vertelt ze tegen AD.



Waar ze minder enthousiast over wordt, zijn de handelaren die met de mooiste spullen uit de winkel hun kofferbak vullen om het vervolgens aan te bieden op Marktplaats of op vintagemarkten. „We gunnen iedereen een mazzeltje. Natuurlijk snappen we dat je iets bij ons koopt wat je uiteindelijk minder mooi vindt, het zelf doorverkoopt. Maar de mensen die al het moois eruit pikken om het weer te verkopen, dat vinden wij echt heel teleurstellend.”



Door die handelaren is de kringloopwinkel genoodzaakt een deel van het assortiment duurder te prijzen. „Zij kopen het hier en gaan het voor een veelvoud doorverkopen.”



‘Kunnen niet van de lucht leven’

De Sirkel is een kringloopwinkel met twee locaties in Maarssen. Ze zetten zich in voor no-waste en bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. „We hebben geen winstoogmerk”, laat Bianca weten. „We hebben geen kapitalen om uit te geven.”



Op de twee locaties werken 65 vrijwilligers. „We zijn enorm dankbaar voor hun dagelijkse enthousiaste inzet.”



Ondertussen gaan de huur-, energie- en brandstofprijzen omhoog; ze halen spullen bij mensen thuis op en brengen dagelijks kapotte ingeleverde spullen naar de stort. „Ook de minimumlonen zijn gestegen”, zegt Bianca. „We kunnen niet van de lucht leven.”

Hogere prijzen

Al deze redenen zorgen ervoor dat de kringloopwinkel is begonnen met het selecteren van spullen die meer kunnen opleveren. „Er zijn artikelen waar je er twintig van in een week krijgt, andere eens per jaar. Die bijzonderheden proberen we een hogere prijs te geven.” De winkel houdt 80 procent van de prijzen laag en 20 procent wordt hoger geprijsd. „Dat komt ook omdat wij hogere kosten moeten compenseren.”



Het overgrote deel goedkoop houden is belangrijk voor De Sirkel. „Wij proberen ervoor te zorgen dat iemand zich voor een tientje kan aankleden, voor 50 euro zijn keukenkastjes kan vullen en voor 100 euro kan wonen. Een tweepersoonsbed kost 20 euro, want iedereen moet normaal kunnen slapen. Kinderboeken zijn spotgoedkoop, want we willen het lezen bevorderen. Maar als er een hele mooie uitgave van een kookboek is, vragen we weleens 26 euro voor zo’n boek.”

Lees verder onder de advertentie

Marktplaats en Vinted

Om de prijzen in de winkel laag te houden, verkoopt De Sirkel bijzondere spullen online, op Marktplaats en Vinted. „We hadden bijvoorbeeld laatst een weinig uitgegeven Nintendo-spel in hele mooie staat. Daar krijgen we dan 100 euro voor via de online verkoop. Dat zouden we in de winkel nooit krijgen.”



Ook fietsen leveren online veel op. In de winkel gaan ze vanaf 20 euro. „Als we echt een hele mooie mountainbike of een racefiets binnenkrijgen, dan gaat die op Marktplaats. Dan krijg je er gewoon veel meer voor. En dat is fijn, want dat maakt dat wij geen geld tekortkomen en andere spullen goedkoop kunnen houden.”

Groter pand

Tot slot gaat het filiaal verhuizen naar een groter pand. Bianca kijkt ernaar uit om daar alles in te delen en mooie hoekjes te maken. „We hebben in de winkel nu ook al een glazen kast met de spullen die online worden aangeboden. Dat moet voor iedereen beschikbaar zijn. Daarmee willen we ook uitpakken in de volgende winkel.”



Begin oktober hopen ze erin te kunnen trekken na een kleine verbouwing. „We kijken er erg naar uit om daar alles weer op te bouwen en mensen te ontvangen.”



Dit artikel is geschreven door Lieske Pricker voor AD.