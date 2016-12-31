Licht en geluid in Qatar komen uit Breda

Hij heeft maar een uurtje geslapen. "Ik werd op het laatste moment gevraagd in te vallen voor een collega bij een productie in Rotterdam. Daar zeg je geen nee tegen." Jan Jongeneel uit Breda is zelfstandig lichttechnicus en technisch producent. Deze avond staat hij weer in de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Tijdens het interview is een ploeg daar een set aan het opbouwen. "De show draait maar één avond, maar het betekent gewoon zes uur opbouwen en na afloop vier uur afbreken. Voor een festival als Tomorrowland ben je een paar dagen bezig. Bezoekers weten vaak niet wat nodig is om een perfecte show te draaien. Ik verkoop een illusie."

Jan focust op grote festivals en buitenlandse tours met artiesten als Coldplay, Rammstein en Justin Bieber. "In mijn vakgebied zijn Nederlanders populair. Wij streven naar perfectie en zijn bereid voor innovaties risico's te nemen."

Uitproberen

Vorig jaar kwam Jan in contact met een sjeik uit Qatar die een bruiloft en een besnijdenis op een intieme manier wilde vieren. "Dat betekende dat ik eerst in een paleis een feest ging organiseren voor 2.500 man en vervolgens een vergelijkbaar evenement in een groot conferentiegebouw. Allemaal zijn eigendom natuurlijk. Dat gold overigens ook voor het hotel waar ik logeerde en de Ferrari waarin ik reed. In Qatar wordt sowieso minder naar de kosten gekeken, waardoor je op technisch gebied dingen kunt uitproberen. Voor deze klus heb ik 320 bewegende en 50 conventionele armaturen voor lampen gebruikt."

Groot spektakel

Jan was als kleuter al geïnteresseerd in licht en geluid. Dat had te maken met zijn vader, die voor de scouting feestjes organiseerde. "Ik mocht mee en raakte gefascineerd door de techniek van licht en geluid. Ik houd van spektakel. Op mijn achtste had ik mijn eerste optreden als dj. Weliswaar op een kinderfeestje, maar het was een begin."

Aan het ROC in Tilburg volgde Jan een opleiding tot licht- en geluidstechnicus. Hij liep stage bij EML Productions, trad in dienst bij Crew Solutions en keerde vervolgens terug bij EML Productions. "Helaas kwam dit bedrijf in handen van een Engelse eigenaar en die vond mij als 19-jarige te jong om de functie van projectleider te vervullen. Ik vertrok en begon voor mijzelf. Daar heb ik nooit spijt van gehad."

Binnenkort vertrekt Jan naar Dubai voor een klus voor een congres over vliegtuigen. De mond-tot-mondreclame vanuit Qatar heeft zijn vruchten afgeworpen.

Jan Jongeneel werkt in Nederland onder meer voor Vrienden van Amstel Live en Concert at Sea.