Maatschappijen willen van Schiphol duidelijkheid over compensatie

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen spreken later op woensdag met Schiphol over compensatie voor de verstoring op de luchthaven van de afgelopen maanden. Belangenvereniging BARIN wil van Schiphol weten wanneer en in welke mate de luchtvaartmaatschappijen geld tegemoet kunnen zien voor de geleden schade. Concrete afspraken hierover verwacht BARIN-voorzitter Marnix Fruitema over enkele weken.

"Tot nu toe betalen wij het volle pond voor de chaos", stelt Fruitema. De tijdelijke vergoeding vanuit Schiphol van 350 euro per niet-vertrekkende passagier is volgens hem alweer afgelopen. De voorzitter wil nog niet zeggen wat de maatschappijen precies van Schiphol willen. Het voornaamste is nu om te horen wat de luchthaven van plan is.

Het tweede onderdeel van de besprekingen is het maken van afspraken over de door Schiphol te leveren kwaliteit. BARIN wil dat Schiphol zich toelegt op "meetbare doelstellingen" en als die niet worden gehaald, moet de luchthaven een boete betalen. De tevredenheid van passagiers is hierin een factor. Volgens Fruitema is het uniek dat dit nodig is voor de relatie tussen luchthaven en maatschappijen.

Sinds de meivakantie zijn er aanhoudend problemen op Schiphol met lange rijen en reizigers die hun vluchten misten. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen al maanden vluchten schrappen vanwege de drukte. Schiphol kampt onder andere met een tekort aan beveiligers, maar ook bij de bagageafhandeling is het personeelstekort nijpend. Topman Dick Benschop vertrok door de chaos, Ruud Sondag is vanaf volgende maand op interim-basis zijn opvolger.