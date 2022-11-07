Máxima: digitale euro moet voor iedereen voordelen hebben

Als de EU beslist om een digitale euro in te voeren, dan moet dat gebeuren met de gedachte dat achtergestelde groepen daar ook voordeel uit moeten kunnen halen. Een digitale euro moet leiden tot lagere kosten voor bijvoorbeeld financiële transacties, toegang tot financiële diensten voor een breed publiek en moet zo ontworpen zijn dat het veilig is, zei koningin Máxima op een topconferentie over de digitale euro in Brussel.

Koningin Máxima sprak de bijeenkomst online toe in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (afgekort UNSGSA). Zij zet zich in deze functie wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, ook lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken. Vorige maand nog hield Máxima een toespraak bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington over digitaal geld.

De conferentie is georganiseerd door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB). De commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, is van plan komend voorjaar een wetgevend voorstel voor de digitale euro in te dienen.