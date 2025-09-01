Politieke chaos jaagt ondernemers weg uit Nederland: horendol van onzekerheid in Den Haag

Het ondernemingsklimaat in Nederland kachelt achteruit. Ondernemers worden horendol van alle politieke onzekerheid en de chaos in Den Haag. Steeds meer bedrijven overwegen te vertrekken en buitenlandse ondernemingen slaan Nederland over als ze een nieuw vestigingsland zoeken.

Dat is de conclusie in het jaarlijkse onderzoek van PwC naar het ondernemingsklimaat in Nederland, schrijft de Telegraaf. Het consultancybureau zet 65 indicatoren op een rij over onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, infrastructuur, economie en de politieke situatie. Het rapport gaat over 2024, maar komt precies op het moment dat Den Haag in de ban is van bestuurlijke chaos en aanstaande verkiezingen. „Er is sprake van grote politieke onzekerheid, en daarmee voor bedrijven onzekerheid over beleid”, aldus Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en UvA-hoogleraar.

Hoewel Nederland nog steeds een hoge positie inneemt op de ranglijsten van aantrekkelijke landen, verzwakt die positie, zo blijkt uit het onderzoek. Factoren als politieke instabiliteit en een tekort aan vakkrachten hinderen bedrijven. Daarnaast kampt Nederland met structurele uitdagingen op het gebied van stikstof, woningbouw en het stroomnet.

De afgelopen jaren zijn bedrijven als Shell, Unilever en DSM vertrokken. Chipmachinefabrikant ASML dreigde in het buitenland te gaan uitbreiden in plaats van in ons land. Een miljardeninvestering van de overheid in de regio Eindhoven voorkwam dat.

Minister Karremans laakt ‘ga dan’-reactie bij mogelijk vertrek bedrijven

Dit weekend waarschuwde EZ-minister Vincent Karremans eveneens voor een wegloop van bedrijven. In een exclusief interview met De Ondernemer zei hij: „Ik zie lachende comments onder berichten van Michiel Muller, ook bij jullie, die zegt dat Picnic overweegt weg te gaan. Dat men zegt: ‘Ga maar’. Veel mensen realiseren zich niet wat het betekent als die trend doorzet. En er zijn bedrijven die, als het ondernemersklimaat zo blijft, kiezen om niet meer in Nederland te investeren. Als een fabriek zijn einde levensduur heeft bereikt en er moet een nieuwe komen, dan valt het kwartje misschien de verkeerde kant op.’’

Hij wees erop dat het tij nog te keren is, maar dat politieke keuzes doorslaggevend zijn. „Het geld moet eerst verdiend worden voordat je het kan uitgeven of verdelen. Politiek focust zich heel erg op uitgeven en verdelen, veel minder op verdienen. Terwijl het verdienvermogen van Nederland zwaar onder druk staat.”

