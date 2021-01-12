In de podcastserie ‘De Ondernemer Onderweg’ gaat presentator Roland Tameling op onderzoek uit in de wondere wereld van (zakelijke) mobiliteit. Hoe blijven ondernemers zo goed mogelijk mobiel? Wat zijn de ontwikkelingen en trends in de mobiliteitssector? Wat is de toekomst van de leaseauto, van elektrische deelauto’s, of van het persoonsgebonden mobiliteitsbudget? De Ondernemer Onderweg geeft antwoord op al jouw vragen.

Ditmaal spreekt Roland met de ceo van het nieuwe automerk Lynk&Co, Alain Visser. Alhoewel, is Lynk&Co wel een automerk? Visser meent van niet, want zijn merk biedt vooral een ‘verfrissend mobiliteitsconcept’ aan in de vorm van een super flexibel auto-abonnement.

Binnenkort komt de Lynk&Co 01 op de markt, een deels elektrische SUV vol moderne systemen die je kunt kopen voor een krappe 40.000 euro maar ook voor 500 euro per maand kunt rijden via een abonnement. Daarbij zijn alle kosten zoals verzekering, wegenbelasting, onderhoud en service gedekt en hoef je als gebruiker zelf nergens meer naar om te kijken. Sterker nog: je kunt je auto via een high tech app delen met andere mensen, zoals je vrienden of collega’s, waardoor je meteen ook de maandlasten kunt delen. Vanuit zijn hoofdkantoor in Zweden vertelt ceo Alain Visser je er alles over, waarbij er meteen vooruit wordt gekeken naar andere boeiende veranderingen in de automotive industrie.