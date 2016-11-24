Net geopende Decathlon lijkt nu al succes

De sportzaak Decathlon opende gisteren een vestiging in de Haagse binnenstad. Het was al meteen druk. ,,Kijk om je heen. Het is nu al een succes." Dat schrijft het AD.

De deuren in de kelder van het voormalige V&D-pand in de Grote Marktstraat zijn nog maar net geopend, of de gangpaden staan bomvol met bezoekers. Op zoek naar dat ene ski-jack, een stoere motorhelm of een yogamat. De een neemt een kijkje tussen de massageolies en energierepen, de ander slaat een gloednieuw paar schaatsen in. ,,Kijk eens om je heen", zegt een trotse vestigingsdirecteur Sander Ton (26). ,,Het is nu al een succes."

Tiende vestiging

Sportretailer Decathlon opende gisteren in het centrum van Den Haag haar tiende vestiging. Na een feestelijke opening door wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad) en Sander Ton, ging een middag vol activiteiten van start. Bezoekers konden deelnemen aan allerlei sportwedstrijdjes. Maar winkelen mocht natuurlijk ook.

Breed assortiment

Drie weken geleden begonnen de medewerkers met de opbouw van de nieuwe zaak. Dat bleek een flink karwei: het pand moest gevuld worden met kleding en materialen van 65 verschillende sporten. Een breed assortiment, dat is waar Decathlon volgens de directeur voor staat. ,,Zowel een topsporter als een beginner vindt hier wat hij zoekt", legt hij uit. ,,En dat voor een prima prijsje." Hij wijst naar een paar wandelschoenen van 30 euro. ,,We maken sporten toegankelijk voor iedereen."

Lage prijs

De eerste klanten zijn dan ook erg enthousiast. Een van hen is Irma de Bruijn, neuzend tussen de badpakken. ,,Voor mijn moeder", legt ze uit. ,,Die woont in een verzorgingstehuis. Daar raakt ze regelmatig haar zwemspullen kwijt. Waarom zou ze dan een duur badpak aanschaffen? Hier koop je er een voor een lage prijs."

Centrum

De meeste filialen van het Franse Decathlon zijn te vinden langs een snelweg. ,,Het IKEA-principe", noemt Ton het. Het openen van een vestiging in een stadscentrum is dus niet gebruikelijk. Maar wel slim, denken de medewerkers Jerry van den Braak (28) en Ivo Metsch (24). ,,Niemand gaat graag naar zo'n groot bedrijfsterrein", meent Van den Braak. ,,De meeste mensen gaan liever met de fiets op pad. De Haagse binnenstad is daar perfect voor." Metsch vult aan: ,,Het is daarnaast een goede manier om onze naamsbekendheid te vergroten."

Buiten Den Haag

Toch hoopt Ton in de toekomst ook een winkel buiten het Haagse centrum te openen. Decathlon heeft al tijden zijn zinnen gezet op het Forepark langs de A12. Want de ruimte van 3.500 m2 in zijn nieuwe winkel vindt Ton net te klein. ,,Een tent opzetten voordat je hem koopt, is hier lastig. En zonder auto neem je hem niet makkelijk mee naar huis. Maar een winkel binnen én buiten het centrum van Den Haag, dat staat sterk. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst realiseren."

