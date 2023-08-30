Nieuwkomer JetBlue wil meer concurrentie Schiphol ondanks krimp

Bij het verminderen van het aantal vluchten op Schiphol moet er genoeg concurrentie overblijven tussen luchtvaartmaatschappijen. Dit zei topman Robin Hayes van het Amerikaanse JetBlue woensdag, nadat een toestel van de vliegmaatschappij voor de eerste keer op Schiphol landde. "Er moeten nieuwe luchtvaartmaatschappijen bijkomen. Het is niet goed als er maar één luchtvaartmaatschappij overblijft en er weinig concurrentie is."

Lees verder onder de advertentie

Eerder bepaalde de rechter dat Schiphol moet krimpen om geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen. Volgend jaar moet de luchthaven het aantal vluchten verlagen van 500.000 naar 460.000. In 2025 moeten dit 20.000 vluchten minder zijn. Ondanks de krimp is JetBlue sinds woensdag de nieuwste luchtvaartmaatschappij op Schiphol.

Een vliegtuig van JetBlue gaat vanaf woensdag elke dag van en naar New York. Volgende maand komt daar een dagelijkse vlucht tussen Schiphol en Boston bij. De Nederlandse luchthaven is de derde Europese bestemming van JetBlue. De maatschappij vliegt al naar Londen en sinds deze zomer ook naar Parijs. "We verwachten dat het net zo goed gaat in Amsterdam als in Parijs", zegt Hayes. In het Airbus A321-toestel waarmee JetBlue in Nederland vliegt, kunnen 134 passagiers mee.

Sterke vraag

Momenteel vliegen naast JetBlue ook KLM, Delta en American Airlines tussen Schiphol en de Verenigde Staten. De topman zegt dat JetBlue zich onderscheidt omdat de vliegmaatschappij goedkoper is dan concurrenten. Schiphol is volgens hem ook gekozen als nieuwe Europese bestemming omdat er een sterke vraag is naar goedkope vluchten naar Schiphol vanuit de twee Amerikaanse steden.

Lees verder onder de advertentie

De topman hoopt in de toekomst vaker te kunnen vliegen tussen Schiphol en de VS. Of dit gaat gebeuren, kan hij nog niet zeggen. "Het is moeilijker om hier slots te krijgen dan op andere bestemmingen."

JetBlue is een lowbudgetmaatschappij met ruim honderd bestemmingen. Naast de VS en Europa vliegt de maatschappij ook naar Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Canada en het Verenigd Koninkrijk.