Economie blijft licht groeien ondanks onzekerheden

De Nederlandse economie blijft dit jaar en volgend jaar licht groeien, ondanks de aanhoudende binnenlandse en internationale onzekerheden. De groei wordt vooral veroorzaakt door de consumptie van huishoudens en overheidsuitgaven, melden economen van Rabobank. De bank voorziet een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 1,5 procent in 2025 en van 1 procent in 2026.

Huishoudens zien hun koopkracht stijgen door de krappe arbeidsmarkt en stijgende lonen. Dit stimuleert hun consumptie en blijft naar verwachting een forse bijdrage leveren aan de economische groei, aldus senior-econoom Frank van Es. Ook de overheid blijft de komende jaren een belangrijke motor achter de groei. „Ondanks de val van het kabinet verwachten we dat de overheidsconsumptie en -investeringen de komende tijd blijven groeien.”

De bedrijfsinvesteringen blijven volgens Van Es echter flink achter door de onzekerheid over de handelsoorlog, netcongestie, stikstofproblematiek en de val van het kabinet.

Onduidelijkheid heeft remmend effect

De woninginvesteringen groeien in 2025 en 2026 wel, maar de econoom verwacht dat die groei niet doorzet. Onduidelijkheid over de geschrapte huurbevriezing en concurrentie van de vele woningen die beleggers momenteel verkopen, hebben een remmend effect op de nieuwbouw en investeringen. Ook de dalende vergunningverlening en relatief lage bouwstarts wijzen op lagere woninginvesteringen.

De woninginvesteringen en de uitgaven van huishoudens en de overheid hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse economie de afgelopen jaren relatief hard is gegroeid in vergelijking met andere Europese landen. De groei van de export en investeringen bleef juist achter. De export heeft het moeilijk door de Amerikaanse invoerheffingen en de sterke euro, aldus Van Es.

Export heeft het moeilijk door de Amerikaanse invoerheffingen en de sterke euro Frank van Es senior-econoom Rabobank

De lager dan gemiddelde exportgroei is volgens de Rabo-econoom mogelijk ook te wijten aan een lagere productiviteitsgroei. Hierdoor neemt de concurrentiekracht van de exportsector af en verliest deze marktaandeel. „Achterblijvende investeringen en verslechtering van de concurrentiepositie van de exportsector kunnen een wissel trekken op het toekomstige verdienvermogen van de Nederlandse economie”, waarschuwt hij.

