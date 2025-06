NLInvesteert merkt toename financiële problemen bij mkb-bedrijven

Nederlandse midden- en kleinbedrijven beginnen het steeds moeilijker te krijgen nu het slechter gaat met de economie. Dat merkt NLInvesteert, dat mkb-ondernemers helpt met financiering voor hun bedrijf en sinds de oprichting in 2015 al voor honderden miljoenen euro's heeft geïnvesteerd. Volgens het financieringsplatform "springen er steeds meer seinen op rood", al is er nog wel goede hoop dat veel van de gefinancierde bedrijven niet zullen omvallen.

Bij NLInvesteert vraagt inmiddels 6,5 procent van de gefinancierde ondernemers om wat directeur Dirkjan Takke noemt "een verhoogde dijkbewaking". Dat was vorig jaar 5 procent. De getroffen ondernemers zien bijvoorbeeld hun kosten nu hard oplopen of kampen met belastingschulden die terugbetaald moeten worden.

"We zien helaas dat banken een primaire neiging hebben om hun krediet terug te brengen in moeilijke tijden. Dan gaat het voor een ondernemer van kwaad naar erger", zegt Takke, die aangeeft dat banken sinds de schuldencrisis in 2011 niet meer zo streng zijn geweest bij kredietverstrekking. De rentes zijn afgelopen jaar flink opgelopen en ondernemers moeten ook vaker en meer onderpand aandragen.

Meer in het nauw

Toch blijft Takke positief. "Het grootste deel van de ondernemers op onze ‘watch list’ gaat uit deze moeilijke fase komen. Vaak gaat het om liquiditeitsproblemen die tijd vragen. Die tijd willen we dan ook voor ze regelen, liever dan ze nog verder in de problemen brengen." Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een lening wordt verlengd. "We verwachten natuurlijk wel van de getroffen ondernemers dat zij zelf ook commitment tonen en hard aan een oplossing werken."

Er zijn de laatste tijd meer deskundigenpartijen die waarschuwen dat ondernemers meer in het nauw komen. Zo waarschuwde Allianz Trade onlangs nog voor een faillissementsgolf in de Europese retail. Daarbij wees de kredietverzekeraar ook op grote namen die recent in de problemen zijn gekomen zoals modemerken Scotch & Soda, de Score Groep en fietsenfabrikant VanMoof.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland was in juni op een congres van zijn ondernemersorganisatie ook al niet gerust op de toekomst van het Nederlandse mkb. En Robert Jan Blom van faillissementsdossier.nl legde vorige maand nog eens uit dat de coronasteun lange tijd veel bedrijven overeind hield. "De steun bood hen een vangnet. Nu moeten ze alsnog terugbetalen en dat komt extra hard aan", stelde de expert.