Charlie (20) voelde zich leeg, maar maakt nu Zweedse kaneelbroodjes in eigen bakkerij Charlie’s Fika

Charlie Ter Burg (20) had rond haar zestiende een leeg gevoel en voelde zich mentaal en fysiek uitgeput. Ze stopte met school en ging op zoek naar iets waar ze gelukkig van zou worden. „Ik ben op verschillende plekken gaan werken en uit verveling ben ik, toen ik bij een koffiezaak werkte, mijn oma’s Zweedse kaneelbroodjes gaan maken”, vertelt Charlie bij De Ondernemer Live. „Dat vond ik heel leuk om te doen. Ik vroeg aan de eigenaar of ik het daar mocht proberen te verkopen, wat heel erg goed ging. Mensen vonden ze superlekker. Daardoor kwam er een Zweedse bakkerij op mijn pad.”

Uiteindelijk heb ik nooit mijn profielwerkstuk ingeleverd, maar het heeft wel alles gestart Charlie Ter Burg Charlie’s Fika

Ondanks dat het een Zweedse bakker was en het als een paradijs voelde, kwam het lege gevoel toch weer terug bij Charlie. „Toen heb ik het profielwerkstuk van de havo gebruikt om te onderzoeken hoe ik een eigen café kon starten. Hierdoor ontdekte ik een kant van mezelf waarvan ik niet wist dat die bestond. Ik wilde tot in de details begrijpen hoe alles werkte, zelfs hoe het zit met belastingaangifte. Uiteindelijk heb ik nooit mijn profielwerkstuk ingeleverd, maar dat heeft alles in gang gezet.”

Kaneelbroodjes bij Charlie’s Fika naar familierecept

Om nog het een en ander bij te leren ging Charlie naar de Ondernemersschool van Qredits. „Daar zei iemand tegen mij dat ik met Charlie’s kaneelbroodjes moest beginnen. Ik wilde graag ook iets met Zweden doen, wat mij heel blij maakt. Ik ging van alles afwegen en recepten testen. Ik heb een oud receptenboekje van mijn Zweedse moeder waaruit ik recepten bak voor verjaardagen: plakkerige chocoladecake en bananencake. Dat lege gevoel heb ik niet meer gehad.”

Charlie Ter Burg begon vorig jaar Charlie’s Fika.

Charlie bakte de Zweedse lekkernijen vanuit huis, en die vielen gelijk in de smaak. „Ik werd ineens gebeld door een man met een ijssalon. Zijn dochter had mijn kaneelbroodje geproefd en tegen haar vader gezegd dat hij mij moest bellen. Toen is het snel gegaan. Binnen drie weken had hij zijn ijssalon en zijn keuken omgebouwd. Nu heb ik in de achterkant van de ijssalon mijn eigen café. Dat loopt supergoed en ik word er blij van.”

De ‘kanelbulle’, kaneelbroodjes zijn favoriet bij klanten Charlie Ter Burg Charlie’s Fika

Wat de favorieten lekkernijen zijn van mensen? „De ‘kanelbulle’, kaneelbroodjes zijn favoriet bij klanten. Ook de ‘hasselnöts topp’, een geroosterde hazelnoten meringue koekje gebaseerd op overgrootmoedersrecept, is populair.”

Charlie’s Fika krijgt hulp bij btw-aangifte

Bij ondernemen horen ook de minder leuke dingen, zoals belastingaangifte. Hoe gaat Charlie daarmee om? „Ik ben gelijk begonnen met een boekhoudster, dezelfde als mijn vader. Ik adviseer om je er zelf ook in te verdiepen, want je moet zelf wel weten waar het over gaat. Het eerste moment voor de belastingaangifte is verstreken, maar ik heb de belastingaangifte uitgesteld. Ik weet niet of ik moet betalen, maar van alles wat ik verdien zet ik de helft opzij.”

Zelf bakken, ondernemen en sociale media vragen veel van Charlie. „Ik doe alles nog steeds in mijn eentje. Mijn website heb ik zelf gemaakt. Bij de Ondernemersschool kwam iemand langs die een les gaf over de Belastingdienst. Ik vind het ook leuk om je erin te verdiepen. Maar het is bij de belastingaangifte fijn dat je weet dat er iemand is die je herinnert aan de belangrijke dingen. Ik zou dat iedereen aanraden.”

