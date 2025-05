Martijn van de Ven, Weheat: ‘Vergeet die thuisbatterij en gebruik je betonvloer’ (echt waar)

Het is een aangename manier van verwarmen of koelen, goedkoper dan een thuisbatterij, met een kortere terugverdientijd en zonder bij te dragen aan netcongestie. Weheat bewijst waarom zíj de Nationale Ondernemersprijs hebben gewonnen.

Martijn van de Ven, directeur van Weheat, in de fabriek in Duizel waar slimme warmtepompen worden gemaakt. Foto: ED-Kees Martens/DCI Media

Om je bedrijfspand (of huis) te verwarmen en te koelen, heb je eigenlijk niet veel meer nodig dan een warmtepomp met slimme software. De mogelijkheden om warmte en koude op te slaan liggen namelijk niet in dure oplossingen zoals thuisbatterijen, maar heel eenvoudig in het beton van de muren en de vloeren. Weheat, producent van warmtepompen, testte deze manier van verwarmen en koelen de afgelopen tijd met grote klanten, zoals woningbouwverenigingen, energieleveranciers en landelijke installateurs en kwam tot de conclusie dat dit proces heel goed werkt als warmteopslag, en nog meer voordelen biedt.

Betonvloeren werken als een omgekeerde pizzaoven: je laadt ze met goedkope zonnestroom en ze geven de warmte de hele avond langzaam terug Martijn van de Ven Weheat

Niet alleen is het een aangename manier van verwarmen of koelen, het is ook goedkoper dan een thuisbatterij, heeft een kortere terugverdientijd en draagt niet bij aan netcongestie (file op het stroomnet). „Een warmtepomp kan warmte of koude brengen”, vertelt Martijn van de Ven, directeur van Weheat, op ED.nl. „Die warmte of koude kun je opslaan in beton. Vergelijk het met een pizzaoven van steen: die blijft nog uren heet nadat het vuur uit is. Betonvloeren werken als een omgekeerde pizzaoven: je laadt ze met goedkope zonnestroom en ze geven de warmte de hele avond langzaam terug.”

Dit kan echter alleen met de slimme software die Weheat in zijn warmtepompen installeert, benadrukt Van de Ven. „Die moet kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Niet alleen met het weer en de temperatuur buiten, er moet ook rekening gehouden worden met het huishouden zelf. Wanneer zijn de bewoners thuis? Wanneer gebruiken ze doorgaans warm water?” Daarnaast spelen de fluctuerende energietarieven een grote rol. „Op sommige momenten van de dag zijn deze hoger dan op andere. Onze warmtepomp verbruikt energie op de goedkopere momenten.” En dat is goed nieuws voor huishoudens met een dergelijke pomp, want die is verantwoordelijk voor zestig tot zeventig procent van de energiekosten in een huishouden.

Kortere terugverdientijd warmtepomp

„De terugverdientijd van een warmtepomp ligt nu rond de zeven jaar”, vertelt Van de Ven. „Met deze oplossing gaat dat substantieel omlaag.” Daarmee is het een goede oplossing voor zowel mensen met als zonder zonnepanelen. Al is het voor die laatste groep wel een goede mogelijkheid om de eigen opgewekte energie te gebruiken voor het verwarmen en koelen van het huis.

„Daar heb je dus geen thuisaccu voor nodig”, vertelt Van de Ven. En dat is goed nieuws voor de consument en het stroomnet. ,,Thuisaccu’s zijn duur, de terugverdientijd is lang en ze dragen bij aan netcongestie. Overheden praten nu over investeringen in een zwaarder energienet. Wij laten zien dat er ook een alternatieve oplossing is.''

