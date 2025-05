Geen vrouwenpak was goed genoeg, daarom ontwierpen ex-juristen Michelle (27) en Fleur (26) het zelf

Het perfecte damespak? Een jarenlange, frustrerende zoektocht voor juristen Fleur Huijs (26) en Michelle Haagmans (27). Tot ze besloten: dit doen we zelf. Wmnsuit was geboren. Na 2,5 jaar bloed, zweet en Italiaanse wol is de lancering een feit.

Fleur Huijs, de ene helft van het Wmnsuit-duo en uiteraard strak in pak, deelt het verhaal achter hun missie. Een missie geboren uit pure frustratie. Want waar vind je als vrouw een écht goed pak? Precies. Dat dachten Fleur en compagnon Michelle Haagmans ook, en dus doken ze zelf in dat gat in de markt. Een klassiek geval van ‘scratch your own itch’ ondernemerschap.

Dan stond ik weer met het schaamrood op mijn kaken te mompelen dat het van Zara of Mango kwam Fleur Huijs

„Mannen stappen een Oger of Suitsupply binnen en kiezen uit eindeloze rekken vol pakken. Kleuren, modellen, maten, alles is er”, verzucht Fleur. „Maar voor vrouwen? Ho maar. Een paar verdwaalde pakken, vaak polyester en zelden perfect.” Als dagvoorzitter, altijd in pak, wist ze: dit moet anders.

Van eigen frustratie naar briljant bedrijfsidee

Ook werd de vraag „Joh, waar haal je die pakken toch vandaan?” een bekend refrein voor Fleur. „Dan stond ik weer met het schaamrood op mijn kaken te mompelen dat het van Zara of Mango kwam”, lacht ze. De reacties? Begrip, maar ook die eeuwige teleurstelling over de kwaliteit. Het kwartje viel: hier lag een kans. Een schreeuwende behoefte in een onderbediende markt. De dagelijkse confrontatie was de ultieme vonk.

Samen met Michelle Haagmans, haar studiegenoot van de master forensische psychiatrie en strafrecht, waagde ze de sprong. Weg van de geijkte juridische paden, vol de onzekere modewereld in. Een gebrek aan mode-ervaring? Zeker. Maar hun juridische achtergrond bleek een onverwachte troef. Analytisch denken, contracten doorgronden, gestructureerd werken – vaardigheden die goud waard zijn voor elke startende ondernemer. „Onze juridische skills hielpen enorm bij het opzetten van de structuur en het navigeren door contracten met leveranciers”, licht Fleur toe.

2,5 jaar Wmnsuit – een masterclass in doorzetten

Tweeënhalf jaar. Zo lang duurde de queeste naar het perfecte Wmnsuit. Een periode die voelde als een ondernemersachtbaan met steile beklimmingen en diepe dalen. „Het was geen lineair proces”, bekent Fleur. „Er waren momenten van twijfel, van ‘gaat dit ooit lukken?’.” De eerste grote horde: de stof. „Eén ding stond als een paal boven water”, verklaart Fleur resoluut. „Geen polyester. We wilden 100 procent wol, de kwaliteit die mannen als vanzelfsprekend krijgen.” Hun vizier stond scherp: de wol moest van de beste Italiaanse stofhuizen komen.

Niemand neemt je aanvankelijk serieus Fleur Huijs

Daar begon de strijd. „Probeer dan maar eens binnen te komen als ‘meisje met een idee’ bij gevestigde Italiaanse stofmagnaten”, grinnikt de bevlogen ondernemer. „Niemand neemt je aanvankelijk serieus. Je hebt immers nog niets concreets, geen orderhistorie.” Het vergde talloze mails, telefoontjes en een onwrikbaar geloof om überhaupt een afspraak te krijgen.

De volgende stap: de producent. Een zoektocht die hen van Nederland naar andere Europese landen leidde. ,,We wilden absoluut niet in China produceren, vanwege duurzaamheid en controle over de kwaliteit. Dat maakte het complexer en duurder, maar voor ons niet onderhandelbaar.”

Wmnsuit: geen concessies aan ‘tien-standaard’

Samples kwamen en gingen. „Soms was de pasvorm dramatisch, soms de afwerking. Elke afgekeurde sample was een tegenslag, ook financieel, want die dingen kosten geld”, vertelt Fleur. De verleiding om concessies te doen aan hun ‘tien-standaard’ was er. „Maar we wisten: als we nu toegeven, onderscheiden we ons niet. Dan worden we een van de velen.”

Dit ijzeren toewijding aan kwaliteit, hoe pijnlijk soms ook, werd hun kompas: houd vast aan je kernwaarden, ook als het moeilijk wordt. Het financieren van deze ontwikkelingsfase was een uitdaging. Dankzij een lening en investering met eigen kapitaal lukte het.

Pasvorm, vrijheid en de klant centraal

Een ander hoofdpijndossier: de pasvorm. „Vrouwenlichamen zijn uniek. Wat de één fantastisch staat, doet voor de ander niets”, doceert Fleur. „Standaardpakken bieden zelden de oplossing.” Het ondernemende tweetal sprak met talloze vrouwen, pasten bestaande modellen en analyseerden problemen. Wmnsuit kraakte de code met een slimme oplossing: verschillende modellen blazers en pantalons die onderling perfect te combineren zijn, in een brede maatboog van 34 tot 48. „De klant kan haar eigen perfecte pak samenstellen. Een wijde pantalon met een getailleerde blazer, of juist andersom, alles in dezelfde hoogwaardige stof en kleur.”

We lossen een écht probleem op. Dat rechtvaardigt de complexiteit Fleur Huijs

Dit ‘mix & match’-principe is een enorme USP, maar is operationeel uitdagender qua voorraadbeheer en productieplanning. Een bewuste keuze. „We lossen een écht probleem op. Dat rechtvaardigt de complexiteit.” De les voor ondernemers: ken je klant door en door. Waar worstelt zij écht mee? En durf een oplossing te bieden die misschien niet de makkelijkste weg is, maar wel de meeste waarde toevoegt.

Financieel springen zonder vangnet

Het ondernemerspad? Dat was er een van vallen, opstaan en onwrikbaar geloof. De jacht op externe financiering was zwaar. „Investeerders vonden het een sympathiek idee, maar de mode-industrie is notoir lastig. ‘Te veel risico’, ‘verzadigde markt’, dat soort feedback kregen we vaak”, vertelt Fleur. Uiteindelijk, na vele pitches en afwijzingen, hakten ze de knoop door: een serieuze lening, met hun privévermogen als onderpand. Springen zonder vangnet.

Dit gaat niet over modekennis, dit gaat over puur ondernemerschap en een gat in de markt

„Dat was een heftige beslissing”, geeft Fleur toe. „Je tekent ervoor dat als het misgaat, je alles privé moet terugbetalen.” Wat gaf dan de doorslag? „Ons onwrikbare geloof in het concept, de duidelijke marktvraag en een ijzersterk, tot in detail uitgewerkt businessplan. Dat plan was niet alleen voor de bank, maar ook voor onszelf een bewijs dat we wisten waar we mee bezig waren.” Het overtuigde uiteindelijk ook hun ‘droomproducent’. „Zij zagen het direct: ‘Dit gaat niet over modekennis, dit gaat over puur ondernemerschap en een gat in de markt’.” Een afwijzing van een investeerder betekent niet het einde van je droom en een solide plan is je beste vriend, zo blijkt.

Zuidas veroveren en buzz creëren

En dan: de lancering. Het moment suprême. Wmnsuit stormt de arena binnen met pop-upstores. Eerst de Zuidas in Amsterdam, van 13 tot 15 mei. „De Zuidas is waar onze kernklant werkt en leeft. We moeten dáár zijn, zichtbaar en tastbaar”, legt Fleur uit. Het verkrijgen van zo’n A-locatie is een kwestie van netwerken, de juiste mensen overtuigen en een beetje geluk. De pop-up is meer dan een winkel; het is een belevenis. „Vrouwen kunnen passen, krijgen honderd euro korting, maar we bieden ook gratis professionele LinkedIn-foto’s en stylingsessies door een expert. Het gaat om de totaalervaring, om waarde toevoegen.”

Na de Zuidas volgt op 17 en 18 mei Den Bosch, de hometown van Fleur. „Daar kennen we de lokale dynamiek.” De kpi’s voor de pop-ups? „Natuurlijk verkoop, maar ook naamsbekendheid, directe klantfeedback en het creëren van ambassadeurs.” Daarbij is in de afgelopen twee weken een enorme buzz gecreëerd op LinkedIn, waar ze het verhaal achter Wmnsuit deelden. „Toen we de pop-up aankondigden, explodeerde de belangstelling. Dat is de kracht van een goed verhaal en een duidelijke doelgroep.” Een fysieke lancering, zelfs in een digitale wereld, kan enorm krachtig zijn door er een event van te maken.

Het dynamische duo van Wmnsuit

Fleur Huijs en Michelle Haagmans vormen een dynamisch duo. Fleur, de podiumtijger en dagvoorzitter sinds haar veertiende, heeft veel ervaring als het gaat om communicatie en marketing. Michelle, met haar ervaring als boutique manager en haar juridische precisie, bewaakt de modekennis en operationele excellentie. „Zij focust op het product, het contact met de producent en de details. Ik ben van de grote, snelle stappen, het enthousiasmeren”, legt Fleur uit. „We vullen elkaar perfect aan.”

We hebben een ijzeren regel: altijd open communiceren en respect voor elkaars expertise Fleur Huijs

Hoe ze omgaan met onvermijdelijke meningsverschillen? ,,We hebben een ijzeren regel: altijd open communiceren en respect voor elkaars expertise. Beslissingen nemen we samen, na alle argumenten gehoord te hebben.”

De start is een anekdote op zich: Michelle die met een canvas vol moodboards bij Fleur aanklopt en zegt: „Ik weet waar jij mee bezig bent, ik wil meedoen.” Die gedeelde passie en het ijzersterke geloof in Wmnsuit is de lijm. „Soms roept Michelle mij tot de orde. Soms geef ik een duw: ‘Niet mierenneuken, gáán!’ Kies je zakenpartner zorgvuldig: gedeelde waarden en complementaire krachten zijn onbetaalbaar.”

