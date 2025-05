Vooral in kleine gemeenschappen is de supermarkt niet alleen een plek voor de dagelijkse boodschappen. Het heeft ook een maatschappelijke functie. Vraag dat maar aan Jan en Jolien Verbeeten en Koen Verstegen, eigenaars van de ‘koninklijke’ Plus Verbeeten in Vierlingsbeek. „Dat geeft dit bedrijf een extra glans.’’

Jan (44) en Jolien (40) Verbeeten zijn letterlijk tussen de potten, blikken en flessen - of 'tussen de koffie en suiker', zoals Jan het liever zegt - opgegroeid. Hun ouders waren de vorige eigenaars van Plus Verbeeten , een familiebedrijf bestaande uit supermarkten in het Brabantse Vierlingsbeek, het nabijgelegen Overloon en het Noord-Limburgse Tegelen bij Venlo.

„Het begon met het vouwen en insteken van de folders’’, herinnert Jan zich. „Vervolgens ging je die folders rondbrengen. Later mochten we ook in de winkel helpen. Flessen sorteren, spiegelen, de schappen schoonmaken en vullen. Toen we naar de middelbare school gingen was het echt een bijbaan geworden. Nee, solliciteren hoefde niet. We waren de kinderen van de winkeleigenaars!’’

Mensen blijven hier graag werken. Vorig jaar hadden we hier vijf jubilea van 25 jaar Jolien Verbeeten

Begrip in Brabants-Limburgse grensstreek

Voor het begin van het familiebedrijf van Verbeeten moeten we terug naar 1846. Arnoldus Verbeeten wordt in officiële documenten soms aangeduid als koopman, de andere keer als winkelier of als marskramer. Hoe dan ook: hij bouwt aan de basis van het bedrijf. Sinds mei 1921 staat de winkel in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als ‘Gebr. J. en P. Verbeeten, Handel in manufacturen en koloniale waren’.

Een paar flinke stappen voorwaarts: een verwoestende brand in oorlogstijd, een nieuw pand en directiewisselingen in het familiebedrijf verder, verhuist de supermarkt in 1983 naar het huidige pand aan het belangrijkste plein van het Brabantse dorp. In de jaren zeventig en tachtig wordt de familie Verbeeten eigenaar van twee andere winkels in de regio. De kruideniersfamilie is een begrip in de Brabants-Limburgse grensstreek.

Ieder zijn eigen rol binnen familiebedrijf

Dat is niet anders sinds Jan en Jolien (zoon en dochter van de vorige eigenaar Piet) en Koen Verstegen (neef van de vorige mede-eigenaar Joop) de driekoppige directie vormen. Alle drie hebben ze hun eigen rollen binnen de drie Plus-supermarkten met het Predicaat Hofleverancier.

Jolien: „Ik houd me bezig met de cursussen, trainingen en opleidingen van onze medewerkers en doe de salarisadministratie. Die administratie doe ik momenteel voor 280 mensen die bij ons werken.’’ Jan: „Koen doet de financiën en het beheer. Hij doorziet de cijfers zeer goed. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de commercie, marketing en pr. Daarnaast hebben we alle drie een coachende rol voor de afdeling waar we het meeste affiniteit mee hebben. John is onze company coach. Hij werkt al veertig jaar voor ons en heeft een verbindende rol tussen ons en de drie winkels.’’

De Plus Verbeeten-directie voor de ‘koninklijke’ supermarkt in Vierlingsbeek. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

Opleidingen en trainingen voor medewerkers

Bijzonder is het dat Plus Verbeeten niet met bedrijfsleiders werkt, iets dat gangbaar is in de wereld van de supermarkt. ,,We werken met leidinggevende teams die bestaan uit twee tot vier personen’’, legt Jan uit. ,,Samen verdelen ze de aansturende taken in de winkels. We werken met een plat organisatiemodel waardoor mensen die hier op jonge leeftijd starten prima doorgroeien naar een andere functie.’’

Jolien: ,,Daardoor kan je op een relatief jonge leeftijd al leidinggeven aan een team. Je ziet ook dat we erg lange dienstverbanden hebben. Mensen blijven hier graag werken. Vorig jaar hadden we hier vijf jubilea van 25 jaar, we hebben een keer 45 jaar gehad en dit jaar dus de company coach die hier al 40 jaar werkt.’’

Jan: ,,We hebben ook medewerkers die in hun vorige baan de hele dag op kantoor zaten. Ze hadden er geen zin meer in, wilden hun handen uit de mouwen steken en gingen bij ons aan de slag. Het contact met klanten en een groot team van collega’s in alle leeftijden wordt het meest gewaardeerd.’’

We kennen veel klanten gewoon bij naam. Wanneer ze gebak bestellen, hoeven ze hun naam niet eens meer te noemen Jolien Verbeeten

Bijna iedereen kent elkaar in Vierlingsbeek

Jolien vertelt over zo’n medewerker die van jongs af aan groeit en bloeit binnen het bedrijf. Zo heeft hij zelfs een wijnassistent-app ontwikkeld die binnenkort in de Plus-app komt. ,,Dat is best wel tof. Iemand die bij ons werkt heeft een heel professionele wijn-app ontwikkeld. Daar zijn we best trots op.’’

Wat werken in het familiebedrijf volgens broer en zus Verbeeten ook leuk maakt, is het feit dat Vierlingsbeek een klein dorp is. Bijna iedereen kent elkaar. ,,We kennen veel klanten gewoon bij naam. Wanneer ze gebak bestellen, hoeven ze hun naam niet eens meer te noemen’’, aldus Jolien.

,,Maar het kan ook zijn dat we ons zorgen maken over sommige klanten. Wanneer ze dementerend zijn, bijvoorbeeld. Dan lichten we hun familie in. Ook zie je dat we hele gezinnen bij ons hebben werken, je weet dat je ontzettend veel op die mensen kan bouwen.’’ Jan: ,,Klanten zeggen regelmatig dat ze zich enorm thuis voelen in deze winkel. Dat het een warm bad voor ze is. Hoe mooi is dat?’’

Vers belegd broodje bij Plus Verbeeten

Ouderwets gastvrij is de supermarkt. Maar het gaat zeker met de tijd mee. Steeds meer toeristen en dan met name fietsers en wandelaars weten het Brabantse dorp te vinden. Vierlingsbeek ligt aan het Pieterpad en dichtbij het natuurpark Maasheggen. Toch is horeca er bijna niet. „Dan is het fijn wanneer mensen een vers belegd broodje kunnen kopen’’, zegt Jan. „En er is sinds kort een sushibar in de winkel, mensen hebben steeds minder tijd om te koken.’’

Jolien: „We vragen de medewerkers om mee te denken hoe we het beste kunnen moderniseren. Een jongen van zestien heeft pas geleden nog een nieuwe kassaprocedure geschreven om nog slimmer en sneller te werken.’’ Jan: „Het is niet alleen maar vakkenvullen. Dat beeld klopt niet. Er wordt snel en onterecht neerbuigend gedaan over werken in een supermarkt, maar er komt zoveel meer bij kijken. Het is een zeer professionele omgeving waar veel gebeurt. Een plek waar je veel kunt leren en waar de verantwoordelijkheid groot is.’’ Jolien: „Je kan hier persoonlijk groeien, ook wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Dat zie je bij ons ook gebeuren. Fantastisch is dat.’’

Adel verplicht, maar het is niet zo dat we elke dag moeten bedenken of we wel hofleverancier-waardig genoeg zijn Jan Verbeeten

Predicaat Hofleverancier: een mooie mijlpaal

Sinds 2021 hangt het koninklijk wapen van het Predicaat Hofleverancier boven de ingang van Plus Verbeeten. Jan: „Dat vinden we een eer. Het is ook een bevestiging dat wanneer je als onderneming lang bestaat, je constant kwaliteit levert. Veel bedrijven bestaan erg kort. De meeste zijn na tien jaar weer verdwenen. Soms nog korter. Adel verplicht, maar het is niet zo dat we elke dag moeten bedenken of we wel hofleverancier-waardig genoeg zijn. Zo werkt dat natuurlijk niet. Klanten en medewerkers blijven op 1 staan, maar het predicaat is wel een mooie mijlpaal voor onze familie.’’

Andere mijlpaal: een nauwe samenwerking met enkele producenten uit de regio. Het is aspergetijd, dus de ultieme streekgroente ligt volop in de super. Ook in de zeer geliefde soepvorm. Of de Limburgse vlaai (oké, Vierlingsbeek is Brabant, maar steek de Maas over en je bent in het Limburgse land) komt van een regionale bakker.

„Mensen komen van dertig kilometer verderop om hier de vlaai te halen’’, aldus Jolien. „Onze regel is wel: de streekproducten die wij verkopen worden geproduceerd in een straal van dertig kilometer van onze winkels’’, benadrukt Jan. „Het moet zowel voor ons als voor de producent iets opleveren. Wij mogen de bijzondere producten verkopen, de partners hebben een podium voor hun producten en klanten kunnen terecht voor regionale lekkernijen. Voor iedereen is het een winst.’’

Jan en Jolien Verbeeten en Koen Verstegen in hun supermarkt. Foto: Wouter van Assendelft/Van Assendelft Fotografie

De voordelen van het ondernemerschap

Wie denkt dat broer en zus Verbeeten door het runnen van drie Plus-supermarkten en een gezin weinig tijd en energie meer hebben voor andere zaken, die heeft het mis. Zo heeft Jolien enkele jaren in de jury van een ondernemersprijs gezeten en helpt ze mee op de basisschool van haar kinderen.

,,Wat zo fijn is aan het ondernemerschap is dat je je eigen agenda goed kunt indelen, je kan het meestal zelf beslissen wanneer je iets doet. Eerst een uurtje helpen op school en iets later starten in de supermarkt is zeker mogelijk’’, aldus Jolien. ,,’s Avonds ben ik vaak weg voor trainingen en bijeenkomsten. Weet je, zolang je iets leuk vindt, dan is het niet belastend.’’ Jan: ,,Zelf ben ik voorzitter van de ondernemerscommissie van de Plus-coöperatie. Ik vind het belangrijk om ook daar een steentje bij te dragen.’’

De kerk is uit het dorp verdwenen en een deel van die rol nemen we met ons bedrijf over Jan Verbeeten

Lief en leed met elkaar delen

Jan en Jolien willen aan het einde van het interview benadrukken hoe trots ze zijn op het familiebedrijf Plus Verbeeten. Zowel op de neefjes, nichtjes, ooms en tantes die ooit in de winkel hebben gestaan, maar ook alle andere medewerkers. ,,Zij zijn met zijn allen de ambassadeurs van onze winkels’’, zegt Jolien.

Jan: „Hetzelfde geldt voor de verbinding die we hebben met het verenigingsleven. Van de voetbalclub met 600 leden tot de schaakclub bestaande uit 20 leden. Wanneer ze bij ons aankloppen voor hulp, krijgen ze nooit ‘nee’ op het rekest. We steunen ze altijd en denken altijd mee. Verenigingen zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. De kerk is uit het dorp verdwenen en een deel van die rol nemen we met ons bedrijf over. We zijn een plek waar je naast de boodschappen af en toe lief en leed met elkaar deelt, elkaar zo goed mogelijk steunt. Dat geeft dit bedrijf een extra glans.’’

