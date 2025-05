Tienduizenden euro’s voor schijnzelfstandige die toch werknemer is: vaker gelijk bij rechter

Vaker krijgen werkgevers te maken met rechtszaken waarbij een zelfstandige claimt toch werknemer te zijn. In 24 van de 47 zaken besloot een rechter dat de zzp’er inderdaad een werknemer is.

De werknemer heeft dan met terugwerkende kracht recht op vakantiedagen, cao-loon, reiskostenvergoeding, ontslagvergoeding, pensioenpremie of ziektedagen. De bedragen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s per schijnzelfstandige. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur onder arbeidsrechtadvocaten, deskundigen en de Raad voor de rechtspraak.

Zzp’ers eisen met terugwerkende kracht pensioenopbouw op

Schijnzelfstandigen kunnen met terugwerkende kracht ook pensioenopbouw opeisen. Ook als door hen of door hun werkgever nooit pensioenpremie is betaald, meldt NOS. De werkgever moet dan tot maximaal vijf jaar terugbetalen aan het pensioenfonds. Voor de overige jaren dat de schijnzelfstandige in dienst was moet het pensioen uit pensioenfondsen komen. Daardoor ontstaat een pensioengat van naar schatting 1,3 miljard per jaar.

De Belastingdienst deelt nog geen boetes uit en eist ook niet met terugwerkende kracht geld op van werkgevers

Handhaving schijnzelfstandigheid

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de handhaving door de Belastingdienst. Sinds januari controleert de dienst of een zzp’er wel echt zelfstandige is. De Belastingdienst deelt nog geen boetes uit en eist ook niet met terugwerkende kracht geld op van werkgevers. Juist daarom wijzen arbeidsadvocaten bedrijven erop dat hun grote zorg niet de Belastingdienst moet zijn, maar de zzp’er zelf.

47.000 zzp’ers hebben inmiddels hun toevlucht gezocht tot flexcontracten, direct bij de werkgever of via een uitzendconstructie

De afgelopen week becijferde het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dat het merendeel van de zzp’ers nog altijd zelfstandig aan het werk is. 47.000 zzp’ers hebben inmiddels hun toevlucht gezocht tot flexcontracten, direct bij de werkgever of via een uitzendconstructie. 12.000 voormalige zelfstandigen zijn inmiddels in vaste dienst bij een werkgever, 48.000 zelfstandigen zitten in vergelijking met een jaar geleden helemaal zonder werk.

