De kosten voor het starten van een broodjeszaak of koffietent zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Gemiddeld betaalt een horecaondernemer 375 euro voor een vergunning, terwijl dat ruim tien jaar geleden nog 240 euro was.

Kosten vergunning voor broodjeszaak of koffietent verschillen sterk per gemeente

Lees verder onder de advertentie

Een horeca- of exploitatievergunning is geen wettelijke verplichting. Omdat gemeenten zelf mogen bepalen wat ze voor een vergunning rekenen, lopen de tarieven sterk uiteen.

Vergunning in Amsterdam, Utrecht en Tilburg duurst

In zeker vijftien gemeenten kost een horecavergunning meer dan 1000 euro. Horecaondernemers in Amsterdam betalen veruit het hoogste tarief, bijna 3.000 euro. Daarna volgen Utrecht en Tilburg met beide ruim 1.800 euro,blijkt uit onderzoek van ANP.

Tegelijkertijd zijn er twintig gemeenten waar ondernemers helemaal niets hoeven te betalen of waar zelfs geen vergunning nodig is, zoals in Noardeast-Fryslân en Zoeterwoude.

Lees verder onder de advertentie

Dat sommige gemeenten meer dan 1.000 euro vragen voor een vergunning, is wat ons betreft ronduit schandalig Woordvoerder KHN

Koninklijke Horeca Nederland not amused

„Dat sommige gemeenten meer dan 1.000 euro vragen voor een vergunning, is wat ons betreft ronduit schandalig”, laat een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. „In zulke gevallen lijken ondernemers onevenredig te moeten opdraaien voor gemeentelijke keuzes, terwijl zij juist van grote waarde zijn voor de lokale economie en leefbaarheid.”

De organisatie roept de overheid op om in te grijpen. „Bijvoorbeeld door een cap in te voeren of te bepalen dat leges niet harder mogen stijgen dan met een bepaald percentage.”

Lees ook: Restaurants worstelen met gasten die gerechten delen: ‘Geef niet zomaar meer extra bordje’

Lees verder onder de advertentie

Vizier op horecazaken zonder alcoholverkoop

Voor dit onderzoek heeft het ANP gekeken naar de kosten van een horecavergunning, ook wel exploitatievergunning genoemd, voor horecazaken zonder alcoholverkoop, zoals een broodjeszaak of koffietent.

De tarieven zijn achterhaald via de legesverordeningen van alle Nederlandse gemeenten. Bij onduidelijkheden is contact opgenomen met de betreffende gemeente. Ongeveer twintig gemeenten hebben niet gereageerd.