Bax Music maakt doorstart, maar dat wekt gemengde reacties op: ‘We zijn hier niet blij mee’

Kantooringang van de Bax-vestiging in Goes. Foto: Marcelle Davidse

Vrijdagavond werd duidelijk dat de doorstart van het Zeeuwse muziekimperium, dat ruim een maand geleden failliet werd verklaard, een feit was. Medeoprichter en oud-directeur Jochanan Bax neemt samen met Stijn Bakkeren, oud-eigenaar en -topman van verzekeringsmaatschappij DUPI Group, alle bezittingen over.

Het duo wil volgens de curatoren ‘een gelijksoortige onderneming’ als het oude Bax Music opbouwen. Het streven is om ongeveer 80 procent van het voormalige personeel aan te bieden om bij hen in dienst te komen, schrijft AD.

Jochanan Bax aan de kant gezet

Jochanan Bax werd begin dit jaar door de andere aandeelhouders, onder wie broer en medeoprichter Nathanael en zijn schoonvader, aan de kant gezet als directeur vanwege de hoge schulden bij het bedrijf. Een interim-directie kon het bedrijf niet meer redden, waarna eind april een faillissement onvermijdelijk was. Dat betekende het ontslag van ongeveer 300 medewerkers.

„We zijn allemaal superblij dat we weer kunnen beginnen en dat we eindelijk alle miserie achter ons kunnen laten”, zegt een van hen, die al op gesprek is geweest. „Daar is netjes het verhaal verteld over wat er de afgelopen periode is gebeurd en wat de aanleiding voor de problemen is geweest. Het ligt toch een stuk genuanceerder dan hoe het naar buiten is gekomen.”

‘Bax op een vreselijke manier geleid’

Vooral vakbond CNV heeft zich zeer kritisch uitgelaten over Jochanan Bax. Bestuurder Henry Stroek noemde hem na het faillissement ‘verreweg de slechtste werkgever die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen’. „Hij heeft het bedrijf op een vreselijke manier geleid.”

De bond keerde zich tegen zijn mogelijke terugkeer en drong er bij de curatoren op aan goed onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement. Stroek noemt het ‘onbegrijpelijk en ook onverteerbaar’ dat er nu toch een doorstart komt met onder anderen Bax.

Bezwaren CNV afgewezen

CNV heeft de afgelopen dagen opheldering gevraagd bij de rechter-commissaris, die toestemming heeft gegeven voor de doorstart. Alle bezwaren en bedenkingen werden vrijdag aan het eind van de middag afgewezen door de rechter-commissaris. Die vindt dat ‘het biedingsproces helder en transparant is verlopen en dat curatoren hierbij rekening hebben gehouden met de belangen van alle betrokkenen’.

We zijn hier niet blij mee, voorzichtig uitgedrukt

„We zijn hier niet blij mee, voorzichtig uitgedrukt”, zegt Stroek. „Er is alleen naar het geld gekeken. Naar de oorzaak van het faillissement is nog geen onderzoek gedaan.” De afgelopen jaren had de bond vooral grote zorgen over de arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. Dat Bax en Bakkeren nu hebben toegezegd zich aan de CAO te houden, is een ‘loze opmerking’, aldus Stroek. „Meer dan de helft van het personeel viel niet eens onder een CAO.”

Bijna doorstart met concurrent

Naast Bax zelf had vastgoedondernemer Jan ’t Hoen interesse in een doorstart van het bedrijf. Hij is teleurgesteld. „Wij hebben uiteindelijk het hoogste bod gematcht, in de wetenschap dat we een groot deel van het personeel, de vakbond, de OR en de leveranciers mee hadden. Alles was klaar voor een succesvolle doorstart.”

Hoe kan het dat iemand die er aantoonbaar zo’n puinhoop van maakt en door zijn eigen aandeelhouders wordt ontslagen, er nu met de buit vandoor gaat?

Dat toch voor de oud-directeur is gekozen, vindt hij ‘ongekend’. „Het rechtsgevoel bij mensen wordt ongelooflijk op de proef gesteld. Hoe kan het dat iemand die er aantoonbaar zo’n puinhoop van maakt en door zijn eigen aandeelhouders wordt ontslagen, er nu met de buit vandoor gaat?”

’t Hoen, die enkele jaren geleden een doorstart probeerde te maken met Bax-concurrent Keymusic, geeft niet op. „Met een aantal investeerders kijken we nu naar een variant om zelfstandig door te gaan, met personeel dat we goed genoeg vinden en met locaties die voor ons aantrekkelijk zijn. Daarbij zullen we vooral veel beter kijken naar de belangen van de klanten.”

Jochanan Bax was zaterdag nog niet bereikbaar voor een reactie.

