Nog meer beleggers naar de rechter om overnameprijs Credit Suisse

Particuliere beleggers die geld verloren na de overname van Credit Suisse door bankconcern UBS in maart spannen een rechtszaak aan om de uitkoop aan te vechten, meldt Financial Times zondag. De Swiss Investor Protection Association is van plan de claim maandag in te dienen bij de rechtbank in Zürich namens ongeveer vijfhonderd beleggers.

Eerder kondigde een Zwitsers adviesbureau al namens een groep beleggers een rechtszaak aan omdat UBS te weinig zou hebben betaald voor de overname van zijn concurrent Credit Suisse. Door die deal werd de op één na grootste bank van Zwitserland in maart gered van een faillissement, maar volgens adviesbureau Ethos Foundation was de prijs opvallend laag vergeleken met de beurswaarde die Credit Suisse enkele dagen eerder nog had.

LegalPass, een juridisch-technologisch platform, had eerder al dezelfde klacht. Bij de overname kregen aandeelhouders van Credit Suisse voor iedere 22,48 aandelen van die bank één aandeel van UBS. Daarmee werd de wankelende bank gewaardeerd op 3 miljard Zwitserse frank (3,1 miljard euro), terwijl het concern 48 uur eerder nog 7 miljard frank waard was op de beurs.

Credit Suisse kwam in de problemen doordat veel klanten hun tegoeden weghaalden. In de jaren daarvoor was de Zwitserse bank betrokken bij een reeks schandalen die voor aanzienlijke verliezen zorgden.