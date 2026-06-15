Olaf en Tim (27) willen dit jaar 1 miljoen paar niet-afzakkende sokken verkopen: ‘Maken geen keuzes op gevoel meer’

Al op jonge leeftijd ergerde Olaf Habraken (27) zich aan afzakkende sneakersokken. Hij wist overbuurjongen Tim Boon (27) te betrekken in zijn zoektocht naar een oplossing. Dat werd Solit Socks. Ze verkopen nu zo’n 60.000 paar sokken per maand. „Dit jaar willen we over de miljoen.’’

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Olaf Habraken en Tim Boon zijn ondertussen alweer zo’n zes jaar onderweg. „De eerste jaren zijn we vooral bezig geweest met de vragen ‘wie is onze doelgroep?’ en ‘hoe gaan we die sokken verkopen?’. Die rustige start heeft goed uitgepakt, want wij zijn nu zo’n miljoen paar sokken verder. De laatste vier jaar plussen we steeds met zo’n 200 procent. Voor dit jaar is het doel om meer dan een miljoen paar te verkopen”, zegt Tim. Om dit mogelijk te maken, is het team ondertussen gegroeid naar vijftien mensen, deels in dienst, deels freelance.



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Ouders Tim en Olaf ingeschakeld

Terug naar het begin. Olaf zocht naar de oplossing voor het sneakersokken-afzakprobleem. Overbuurjongen Tim kon zich daarin wel vinden. Zelfs Olafs moeder en Tims vader werden ingeschakeld. „Ik had in eerste instantie het idee dat vooral de band van de sok steviger moest. Mijn moeder heeft dit eerst zelf geprobeerd, maar het was het nog niet echt. De vader van Tim was piloot en kwam vaak in Azië. Daar heeft hij voor ons fabrieken bezocht en samples meegenomen. Maar het was het nog steeds niet wat wij zochten”, herinnert Olaf zich.

“ Toen wij bij onze fabrikant binnenkwamen, zagen we pas wat er allemaal nodig is om een sok te maken ” Tim en Olaf

Internet moest de oplossing bieden. Maar volgens Tim levert zoeken op ‘sock manufacturer China’ teleurstellend resultaat op. „Je komt vooral op fabrieken die minimaal honderden euro’s vragen voor een sample. Uiteindelijk zijn we dichter bij huis gaan zoeken, in Zuid-Europa en Turkije. Dat leverde een shortlist van vier partijen op. We stapten deze keer zelf in het vliegtuig om de fabrieken te bezoeken.”

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Duizend paar Solit Socks per maat

Uiteindelijk kozen ze voor Turkije. „Sokken zijn een relatief simpel product, maar toen wij bij onze fabrikant binnenkwamen, zagen we pas wat er allemaal nodig is om een sok te maken. Waar we wel aan moesten wennen, was de ‘moq’, de minimum order quantity. Per maat moesten we minimaal duizend paar afnemen. Daarom zijn we begonnen met de drie populairste maten, in één kleur en een inschrijving bij KvK.”



Het markeert het begin van hun business, maar ook van een groeicurve. Alles was nieuw, alles moest geleerd worden in de praktijk. Alleen al het bedenken van de naam Solit Socks leverde een hoop denkwerk op in het AI-loze tijdperk. Het staat voor solide, stevig, maar ook voor Socks, Olaf en Tim, met een beetje letterhusselen. „We zetten toen meteen onze naam op de rand van de sneakersok die net boven de schoen uitsteekt. Dat was hip, dachten wij. Je ziet het ook bij onderbroeken.’’

Eerste leermoment ondernemers

Het bleek het eerste leermoment te zijn. Uit een eerste enquête onder kopers bleek namelijk dat de koper niet behoorde tot de jonge, trendy doelgroep die Tim en Olaf voor ogen hadden. Drie kwart van de kopers was vrouw, met een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. En die hadden liever geen naam op de rand. „Dat is nu mogelijk.”

“ Elk kwartaal sturen we vragenlijsten naar onze beste klanten. We willen weten wat ze missen en wat beter kan ” Tim Boon

Die enquêtes zijn nog altijd belangrijk. „Elk kwartaal sturen we vragenlijsten naar onze beste klanten. We willen weten wat ze missen en wat beter kan. Volgens ons was de keuze uit wit en zwart voldoende, maar vaak kregen we de vraag wanneer de kleurtjes zouden komen. Het leerde ons dat het geen zin heeft om alleen uit te brengen wat jij als ondernemer wilt. Luisteren naar je klanten is de basis van succes. Dus ja, kleurtjes zitten er nu bij”, zegt Tim.

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Sociale media zijn een belangrijk marketingkanaal.

Zoals veel andere jonge ondernemers, is sociale media - en vooral de social ads - een heel belangrijk marketingkanaal. „Op dit moment zetten we 70 procent in op Meta en 30 procent op Google. Met filmpjes van gebruikers, van momenten waarop je goede sokken wilt hebben. Zelfs cabaretier Najib Amhali blijkt fan van onze sokken. Hij plaatste ooit een story op zijn account.”



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Olaf Habraken (links) en Tim Boon. Foto: Mark Litjens

AI analyseert reviews sokken

Om de markt vast te houden, wordt continu gewerkt aan verbeteringen en uitbreidingen van het assortiment. En het analyseren van de enquêtes en reviews, waarbij nu wel AI wordt ingezet. „We laten AI onderzoeken wat er wordt gemeld en bijvoorbeeld wat de kopers dagelijks doen. Zorgpersoneel dat tevreden is, is bijvoorbeeld heel waardevol. Maar het levert vooral op dat we geen keuzes meer maken op ego of gevoel, maar echt op klantdata.’’



Daarnaast zijn certificeringen belangrijk. Biologisch materiaal en officiële testen op huidvriendelijkheid: de mannen van Solit Socks steken veel energie in de ontwikkeling van hun sokken.

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“ We willen een merk bouwen. Dat is misschien wel onze belangrijkste drijfveer ” Tim en Olaf

„We willen een merk bouwen. Dat is misschien wel onze belangrijkste drijfveer. Dat is een verhaal van de lange termijn. Aan de voorkant stoppen we er veel geld in, zonder direct resultaat. Banners, billboards en radioreclame om mensen kennis te laten maken met het merk. Als ze ons merk vervolgens zien op socials, komen ze al snel in onze online shop terecht.”



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Big events en vakantiekoffer van influencers

Olaf en Tim geloven sterk in het werken met specialisten op de juiste plekken binnen het bedrijf. Daarom werken ze samen met een freelance cfo die iedere maandag een uitgebreide analyse van de cijfers aanlevert. „Daardoor kunnen we veel sneller en beter onderbouwde keuzes maken. Op basis van die inzichten plannen we ook grotere marketingmomenten.’’



„Drie keer per jaar organiseren we een big event: dan verdubbelen we tijdelijk het marketingbudget. Bijvoorbeeld billboards en radioreclame in dezelfde periode. Eind juni gaan we met verschillende grotere influencers werken. Die gaan op dezelfde dag in een story hun vakantiekoffers pakken. Met onze sokken natuurlijk.”